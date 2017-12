UMC, 22 de ani de la înfiinţare

Pentru mediul academic constănţean, ieri a fost zi de sărbătoare, Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) împlinind 22 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazie, conducerea instituţiei de învăţământ superior a inaugurat noul sediu al Facultăţii de Electromecanică din cadrul UMC, clădirea fiind amplasată în baza nautică a universităţii, de pe malul lacului Siutghiol, lângă campusul Universităţii „Ovidius”. „Astăzi (ieri - n.r.) se împlinesc 22 de ani de la semnarea actului de constituire a UMC, motiv pentru care am dorit să marcăm festiv această zi prin inaugurarea noului sediu al Facultăţii de Electromecanică”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait. Noua clădire are o arhitectură modernă, sălile de clasă şi laboratoarele fiind dotate cu mobilier şi aparatură de vârf. Valoarea totală a proiectului a fost de 3.200.000 de euro, un sfert din sumă fiind acoperită din bugetul propriu al universităţii constănţene, iar restul sumei provenind de la bugetul de stat.

REALIZAT CU FONDURI PROPRII Rectorul UMC a precizat că lucrările la noua clădire au durat 14 luni, în prezent proiectul fiind achitat integral. „În ciuda problemelor legate de finanţare prin care am trecut la sfârşitul anului trecut, am reuşit, în acest moment, să avem achitate integral costurile realizării acestei clădiri. În demersul nostru am fost sprijiniţi şi de autorităţile locale. De pe urma noului sediu vor avea de câştigat toate facultăţile din Constanţa, în condiţiile în care va duce la desfăşurarea unui proces de învăţământ de foarte bună calitate”, a mai spus rectorul UMC. Prezent la festivitatea de inaugurare, viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat că de la înfiinţare şi până în prezent, UMC a ajuns, mulţumită eforturilor actualei conduceri, printre instituţiile de top ale învăţământului constănţean, dar nu numai. „Le doresc studenţilor să fructifice la maximum ceea ce li se oferă astăzi, să se poată angaja în funcţii de conducere pe toate navele lumii şi să se întoarcă cu drag acasă”, a spus viceprimarul Constanţei. Pe lângă săli de curs şi laboratoare, noua clădire din patrimoniul UMC are şi 40 de camere de cămin, care pot găzdui între 80 şi 120 de studenţi.