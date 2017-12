„UMC şi-a recâştigat demnitatea”

O parte din modificările aduse de actuala Lege a Educaţiei în învăţământul universitar se vor vedea, până la sfârşitul acestei luni, la nivelul majorităţii universităţilor din ţară. Potrivit actului normativ, indiferent de rezultatele obţinute, un rector aflat la conducerea universităţii timp de două mandate nu mai poate candida la această funcţie. Este şi cazul actualului rector al Universităţii Maritime Constanţa (UMC), prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, care, în timpul celor opt ani de mandat (2004-2012), a reuşit să transforme UMC într-o universitate recunoscută la nivel internaţional. „Dacă ar fi să ierarhizăm realizările din ultimii ani, cea mai importantă ar fi redarea demnităţii acestei instituţii. Înfiinţată în 1990, universitatea a fost tot timpul „hăituită”, ca să folosesc un termen neacademic, din cauza potenţialului de şcolarizare foarte mare. Toată lumea vrea aceşti studenţi. Din acest motiv, începând cu 2004, când mi-am început primul mandat, am urmărit consolidarea universităţii din punct de vedere academic, pentru a nu exista riscul alipirii acesteia la o altă instituţie de învăţământ superior”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait.

PROBLEME... El a adăugat că, începând cu 2004, s-a urmărit îmbunătăţirea bazei materiale a UMC (lucru realizat prin laboratoarele universităţii, care sunt printre cele mai performante din ţară, prin renovarea sediului UMC şi prin construirea sediului Facultăţii de Electromecanică Navală şi a căminului de la baza nautică), îmbunătăţirea resursei umane şi creşterea numărului de studenţi. Au fost întâmpinate, însă, şi o serie de probleme, majoritatea din partea instituţiilor statului. „A fost o adevărată provocare să convingem Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior că criteriile pe care le au nu pot fi aplicate, în totalitate, unei universităţi cu acest specific. Noi ne adresăm unor oameni care au o mobilitate extraordinară, mai ales atunci când vine vorba de voiajele de practică. Prin urmare, nu putem avea un orar fix pentru derularea unor diferite activităţi”, a explicat rectorul UMC.

POLITICI CONTINUATE În ceea ce priveşte viitorul instituţiei de învăţământ, prof. univ. dr. ing. Panait a declarat că speră să fie continuate politicile care s-au dovedit a fi benefice pentru universitate. „Demararea unor acţiuni doar de dragul de a inova ar fi o mare eroare. Există concepţia potrivit căreia UMC ar trebui să facă eforturi pentru a achiziţiona o navă şcoală. În acest caz, bugetul pe doi ani al instituţiei s-ar volatiza. În plus, cheltuielile cu exploatarea navei ar fi uriaşe. Universitatea Maritimă din California, care are o astfel de navă, primeşte două subvenţii din două fonduri diferite pentru a-şi putea permite aceste cheltuieli”, a mai spus rectorul UMC. El a adăugat că, în prezent, stagiul de practică al studenţilor se face pe baza unor colaborări pe care universitatea le are cu diverse agenţii de crewing şi armatori, mulţumită cărora studenţii beneficiază de practică pe nave bine echipate, din punct de vedere tehnologic, cu ofiţeri specializaţi în supravegherea practicii la bordul navei.