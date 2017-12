Umilinţă fără precedent în Învăţământ!

Oricât de des şi de tare ar afirma ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, şi premierul României, Emil Boc, că în acest moment Educaţia este pe drumul cel bun, reforma adusă urmând să rezolve toate problemele pe care le are respectivul sector, adevărul este că Educaţia este pe punctul de-a se prăbuşi, iar mult lăudatele efecte benefice ale Legii Educaţiei marca Funeriu încă se lasă aşteptate. O dovedesc cifrele din învăţământul românesc şi plecarea în masă a cadrelor didactice calificate de la catedră. În speranţa că poate măcar în al 24-lea ceas, glasul lor va fi ascultat, iar învăţământul românesc va fi salvat de la distrugere, reprezentanţii Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa au organizat, sâmbătă, o dezbatere asupra problematicii învăţământului actual şi de perspectivă la nivel local şi naţional, la care au fost invitaţi toţi parlamentarii care reprezintă interesele judeţului Constanţa în Senat şi Camera Deputaţilor. „Am vrut să le prezentăm parlamentarilor de Constanţa radiografia sistemului de învăţământ românesc atât pe plan naţional, cât şi pe plan local şi să le demonstrăm că ministrul Funeriu nu cunoaşte situaţia Educaţiei la nivel judeţean. Din păcate, am constatat cu durere că mai-marii noştri nu sunt interesaţi absolut deloc de situaţia grea a cadrelor didactice, doar câţiva invitaţi onorându-ne cu prezenţa”, a declarat preşedintele SLSIP, prof. Ioana Purcărea.

SALARIU CÂT CHIRIA Potrivit analizei Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE - forum unic unde guvernele a 33 de state democratice conlucrează pentru a răspunde provocărilor economice, sociale, a celor ce ţin de globalizare şi de exploatare a oportunităţilor globalizării – n.r.), în prezent, salariul mediu al cadrelor didactice din România este doar cu un pic mai mare decât cel mai mic preţ perceput la nivelul municipiului Constanţa pentru chirie. Mai exact, în medie, un cadru didactic câştigă 233 de euro pe lună, acesta fiind, de departe, printre cele mai mici salarii înregistrate în acest sector la nivelul statelor europene. Dacă profesorul constănţean stă cu chirie (şi sunt multe asemenea cazuri, mai ales în rândul dascălilor tineri), acesta este nevoit să-şi dea aproape tot salariul numai pe plata chiriei, în condiţiile în care, în municipiul Constanţa, cu greu se găseşte un apartament cu două camere care să coste mai puţin de 200 de euro. Dacă aruncăm un ochi la vecini, putem constata că, în Ungaria, un cadru didactic câştigă, în medie, 716 euro pe lună.

DATELE OCDE RELEVĂ O DISCREPANŢĂ ŞI MAI MARE ÎNTRE SALARIILE PROFESORILOR ROMÂNI ŞI CELE ALE OMOLOGILOR DIN STATELE EUROPENE DEZVOLTATE

În Franţa, salariul mediu este de 1.624 de euro pe lună, în Italia ajunge la 1.854 de euro pe lună, iar în Marea Britanie, un profesor câştigă, în medie, 1.915 euro pe lună. Cei mai bine plătiţi dascăli sunt cei din Spania (2.721 de euro), Germania (3.040 de euro) şi Luxemburg (4.765 de euro).

RĂMÂNEM FĂRĂ PROFESORI „Legile adoptate în ultimii ani de Guvernul Boc ne-au adus la sapă de lemn. Suntem la un pas de a pleca în Marea Neagră fără să ne mai întoarcem de acolo. În timpul tuturor guvernelor care s-au perindat la conducerea ţării au fost greve şi am avut motive să ieşim în stradă, dar niciodată nu am mai avut o situaţie atât de gravă a Educaţiei, niciodată cadrele didactice nu au fost umilite în aşa hal”, susţine prof. Purcărea. Din cauza salariilor exagerat de mici, în anul şcolar precedent, învăţământul constănţean a pierdut nici mai mult, nici mai puţin de 893 de cadre didactice. Printre acestea se numără şi 67 de dascăli care şi-au dat demisia. Alte 133 de cadre au cerut concedii fără plată şi concedii fără plată pentru studii, plecarea lor definitivă din sistem fiind inevitabilă. Tot sub semnul întrebării este pusă şi întoarcerea la catedră a celor 21 de profesori care au cerut concedii pentru finalizarea doctoratului sau a celor 434 de profesoare care au intrat în concediu pentru creşterea copilului.

SCEPTICI Prezent la dezbatere, deputatul Matei Radu Brătianu a declarat că singurul mod în care poate fi ajutată Educaţia este ca parlamentarii Puterii şi Opoziţiei să se întâlnească şi să acţioneze unit. „Personal, sunt sceptic în ceea ce priveşte demersurile pe care le vom face în ceea ce priveşte salvarea Educaţiei. Indiferent ce facem noi, parlamentarii din Opoziţie, maşina de vot PDL va şti să ne oprească. Degeaba apelăm la conştiinţa parlamentarilor partidului de guvernământ. Ei vor să fie pe liste (lista de candidaţi ai partidului pentru alegeri – n.r.) şi ştiu că, dacă nu sunt cuminţi, dacă ies din rând, nu vor mai fi trecuţi acolo”, a spus Matei Brătianu. La rândul său, deputatul Mihai Lupu a declarat că parlamentarii Opoziţiei vor sprijini SLSIP în demersurile pe care le vor face.

Protest de Ziua Educaţiei

Cu ocazia Zilei Educaţiei, celebrată în fiecare an pe 5 octombrie, profesorii din întreaga ţară au anunţat pichetarea sediilor prefecturilor. Reprezentanţii SLSIP au anunţat că şi constănţenii sunt aşteptaţi să participe la acţiunea de protest. Din păcate, până în prezent, în urma semnalelor primite din teritoriu, numărul celor prezenţi se anunţă a fi destul de mic. \"Dacă am putea, doar o zi, să fie închise toate şcolile din România, atunci am reuşi să demonstrăm ce înseamnă lipsa Educaţiei. Frica de a-şi pierde locul de muncă face, însă, ca mulţi dintre colegii noştri să nu aibă curajul de a-şi cere drepturile\", a declarat preşedintele SLSIP, prof. Ioana Purcărea.