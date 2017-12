Umilinţă pentru CSM Medgidia în Rusia

Impactul cu Europa s-a dovedit extrem dur pentru formaţia masculină de handbal CSM Medgidia. Aflată la prima experienţă în competiţiile europene intercluburi, echipa Clubului Sportiv Municipal Medgidia a pierdut categoric prima manşă din turul al III-lea al Cupei Challenge. Formaţia antrenată de Ion Crăciun şi Mihai Neacşu a fost învinsă cu 36-17 (la pauză 19-7) de Kaustik Volgograd, partida disputîndu-se în Rusia. Aflată pe locul al III-lea în prima ligă rusească, echipa din Volgograd a controlat cu autoritate jocul, reuşind să rezolve problema calificării încă din manşa tur. “Atît am putut. Am fost foarte timoraţi şi speriaţi. Am făcut foarte multe greşeli. Nu puteam cîştiga cu aşa frică”, a declarat antrenorul Ion Crăciun după încheierea partidei, care a admis că echipa sa nu poate reface în retur handicapul celor 19 goluri. Manşa secundă este programată sîmbătă, la Medgidia, de la ora 11.00.