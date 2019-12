Umor de calitate în Constanța: Stand Up Comedy cu Gabriel Gherghe și Victor Drăgan

Gabriel Gherghe și Victor Drăgan sunt doi dintre cei mai iubiți comedianți din țară, strângând deja peste nouă milioane de vizualizări pe youtube. Joi, 19 decembrie, de la ora 19.00, constănțenii au ocazia să îi revadă pe Gabriel Gherghe și Victor Drăgan într-un nou spectacol de stand up comedy la Doors Club unde, bineînțeles, cei doi ne-au promis un show “de tot râsul”.

Gabriel Gherghe - „homo-sapiens din 1984, comediant din 2012, amuzant dintotdeauna, aroga… neah!” Misiunea lui, conform propriei mărturisiri, este explorarea lumii vaste și miraculoase a umorului până în punctul în care măcar o uliță din satul său natal să îi poarte numele... A impresionat atât juriul iUmor, cât și publicul de acasă prin umorul său fin. Este câştigătorul Stand Up Fest 2014 și face parte din noua generaţie a comediei. Moldovean din Adjud, face stand-up comedy din mai 2012 şi a avut spectacole în cele mai cunoscute cluburi de comedie din toată ţară, a urcat pe scena Deko Cafe şi Club 99 şi a avut spectacole alături de comedianţi consacraţi ca Dan Badea, Teo, Vio, Costel şi Bordea. A mai avut spectacole şi în cadrul Stand-Up în The City cel mai cunoscut turneu de profil din România, cât şi la Festivalul Internaţional de Stand Up Comedy Cluj.



Victor Drăgan este câştigător al Premiului I la cele mai importante evenimente de profil din ţară, Festivalul Internaţional de Stand-up Comedy (Cluj-Napoca 2016) şi Stand-up Fest (Braşov 2017), având o experienţă de 8 ani în domeniu. A susţinut spectacole pe scenele a diverse cluburi, puburi şi cafenele din toată ţara, fiind numit „cel mai amuzant om din România” de către rudele sale apropiate.

Prețul unui bilet este 30 de lei. Biletele s-au pus în vânzare la sediul clubului, str. Traian, nr. 68 A. Găsiți bilete și online, pe siteul www.iabilet.ro. Cei care cumpără biletele online sunt rugați sa sune la nr. de rezervări pentru stabilirea locurilor la scaune. Info: 0763 661 622.