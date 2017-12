Un actor de comedie va deveni primarul capitalei islandeze

Jon Gnarr, liderul formaţiunii Cel mai bun partid, învingătorul surpriză al alegerilor uncipale care au avut loc săptămâna trecută la Reykjavik, va deveni primarul capitalei islandeze, în urma acordului încheiat cu Alianţa Social Democrată. Cel mai bun partid are un program care amestectă discursul anti-elite şi soarta urşilor polari. Într-o înregistrare postată pe YouTube, Jon Gnarr foloseşte melodia Tinei Turner “Simply the Best” pentru a prezenta argumentele de campanie. “Un urs polar pentru Zoo!”, “Disneyland la Vatnsmyri”, aeroportul din capitală, sau “Interziceţi drogurile în Parlament până în 2020!”. Partidul are însă şi o latură serioasă, atacând politicienii şi bancherii, acuzaţi că au dărâmat economia Islandei, ruinată de prăbuşirea băncilor în octombrie 2008.

Cel mai bun partid, formaţiune nouă, înfiinţată de comedianul Jon Gnarr în urmă cu şase luni, a câştigat alegerile municipale din Reykjavík, obţinând 34,7% din voturi şi şase reprezentanţi în consiliul municipal. Doar 660 de voturi au separat Cel mai bun partid şi Partidul Independent al primarului Hanna Birna Kristjánsdóttir, care a obţinut cinci locuri în consiliu şi 33,6% din voturi. Social-democraţii au obţinut trei locuri, iar ecologiştii, un loc. Cei şase principali candidaţi ai Celui mai bun partid au fost Jon Gnarr, comedian, Einar Orn Benediktsson, muzician, Ottar Proppe, muzician, Elsa Yeoman, Karl Sigurdsson şi Eva Einarsdottir.

“Jon Gnarr va fi înainte de toate un primar amuzant”, a spus liderul formaţiunii Cel mai bun partid, într-o conferinţă de presă susţinută cu noul partner politic pe acoperişul unui imobil de la periferia oraşului Reykjavik. “Ultimele zile au fost marcate mai degrabă de bucurie, râs şi entuziasm decât de ceartă”, a adăugat viitorul primar al capitalei islandeze. Actorul de comedie în vârstă de 43 de ani, unul dintre cei mai cunoscuţi din Islanda, urmează să-şi preia funcţia la 15 iunie, pentru un mandat de patru ani la conducerea capitalei cu 119.000 de locuitori, unde trăieşte mai mult de un sfert din populaţia insulei din Atlanticul de Nord.