Un acuzat refuză să răspundă întrebărilor acuzării, în Procesul separatiștilor catalani

Principalul acuzat în procesul liderilor separatişti catalani, fostul vicepreşedinte regional Oriol Junqueras, a anunţat joi că refuză să răspundă întrebărilor acuzării, relatează AFP. ”Sunt judecat pentru ideile şi nu pentru faptele mele. Nu voi răspunde întrebărilor acuzaţiei”, a declarat el la începutul audierii sale, denunţând un ”proces politic”. ”Eu nu am să renunţ la convingerile mele democratice, iar acuzarea nu se va opri să mă urmărească din cauza lor. Sunt, aşadar, în incapacitatea de a mă apăra”, i-a spus el judecătorului, după care a răspuns, în schimb, întrebărilor avocatului său. Oriol Junqueras şi alţi 11 separatişti catalani sunt judecaţi cu privire la faptul că au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de autodeterminare - interzis de justiţie - şi au proclamat la 27 octombrie o ”republică catalană independentă”, declanşând cea mai gravă în Spania de la sfârşitul franchismului. ”Nimic din ceea ce-am făcut noi nu este un delict. Absolut nimic. Să votezi într-un referendum nu este un delict. Să munceşti la independenţă în mod paşnic nu este un delict”, a insistat Junqueras. Fost vicepreşedinte al fostului Guvern separatist, Oriol Junqueras este principalul acuzat în acest proces istoric care a încept marţi la Madrid, în absenţa lui Carles Puigdemont, fostul preşedinte regional, care a fugit în Belgia pentru a scăpa de urmăriri în justiţie. Parchetul a cerut ca Junqueras să fie condamnat la 25 de ani de închisoare, sub acuzaţia de rebeliune şi deturnare de fonduri. El se află în detenţie provizorie de peste un an şi se consideră un ”deţinut politic”.