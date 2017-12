Un agent român, furnizor de arme al regimului de la Phenian

Carte-testament Un fost agent nord-coreean, considerat mort în ţara sa, de 15 ani, şi-a prezentat, în Austria, o carte în care povesteşte cum a cumpărat, timp de 20 de ani, obiecte vizate de embargo pentru regimul său. Cartea este intitulată ”Im Dienst des Diktators / At the Dictator\'s Service” şi se anunţă un bestseller mondial. ”Oricum voi muri. De ce ar trebui să o fac fără zgomot? Vreau să spun adevărul”, a explicat Kim Jong Ryul, în vârstă de 75 de ani, la lansarea memoriilor sale. Fost colaborator apropiat al dictatorului Kim Jong Il şi al tatălui său, Kim Il Sung, Kim Jong Ryul a fost însărcinat începând de la mijlocul anilor \'70 să achiziţioneze discret bunuri pe care regimul nu putea să le cumpere oficial, precum tehnologie de spionaj, arme sau covoare luxoase. Dar, în 1994, în timpul unei călătorii comerciale, a fugit, părăsindu-şi familia. Colonelul Kim Jong Ryul şi-a înscenat propria moarte pe data de 18 octombrie 1994, la Bratislava, apărându-şi astfel apropiaţii de represalii.

Predicţie spulberată ”După moartea dictatorului Kim Il Sung, în iulie 1994, credeam că regimul nu va mai rezista mult timp. Am aşteptat doi-trei ani, apoi s-au făcut cinci ani. Acum sunt 15-16 ani. M-am înşelat profund”, afirmă fostul spion. “Vreau să depun mărturie privind brutalitatea, cruzimea şi comportamentul neruşinat al , care cumpără tot luxul din lume, când poporul său moare de foame”, declară Kim Jong Ryul, care susţine că s-a ascuns în Austria, unde duce o viaţă austeră, sub un nume fals. ”Coreea de Nord este, în prezent, la fel ca atunci când am fugit, o dictatură groaznică, falsă şi ipocrită. Cum eram apropiat liderilor, erau şi mai multe motive pentru a fugi”, a adăugat bătrânul, care crede că va fi căutat de agenţi nord-coreeni. “De mâine voi dispărea iar”, a precizat acesta.

Filiera română În condiţiile în care regimul de la Phenian era dispus să dea cu 30% mai mult decât preţul produselor vizate de embargo, austriecii şi alte părţi implicate nu se fereau să participe. Astfel, detectoare de metale, arme, dispozitive de citit amprentele şi alte astfel de mecanisme interzise de embargo reuşesc să ajungă în Coreea de Nord. Fostul spion nord-coreean vorbeşte şi despre un agent al serviciilor secrete din România, identificat ca Valeriu U, care a făcut rost de armament special de vânătoare şi chiar de un avion Cessna pentru regimul de la Phenian. Agentul român avea o societate-paravan la Viena.