Un alt artist ignorat în România se afirmă în Norvegia

Poveştile românilor exilaţi de corupţia şi imbecilitatea instituţionalizată din propria ţară, dar care se afirmă pornind de jos peste hotare, continuă şi în Norvegia. După ce au captivat publicul la competiţiile internaţionale de căutare a talentelor nedescoperite din Spania, Germania, Italia sau Statele Unite ale Americii, iată că, recent, Bogdan Alin Ota, un pianist din Botoşani, a uimit scandinavii la preselecţiile de vineri organizate la Oslo, pentru emisiunea „Norvegienii au talent”. În vârstă de 32 de ani, tânărul este şi compozitor, fiind absolvent al Universităţii de Arte din Iaşi, iar în prezent, este stabilit în capitala Norvegiei.

El a fost ovaţionat de publicul prezent la competiţia amintită şi recompensat cu trei de „Da” din partea juriului, calificându-se astfel în următoarea etapă a concursului. La întrebarea de ce românii nu i-au remarcat talentul, Bogdan Alin Ota a răspus: „Românii m-au văzut, dar nu m-au considerat interesant. Căram o imprimantă la TV2, iar şeful meu a zis: „You must be there” (n.r. Trebuie să fii acolo), arătându-mi cu degetul către un afiş cu \"Norske Talenter\". Vă daţi seama că nu am vrut sub nicio formă. Eram mai mult decât sătul să prind aripi din nou şi cineva să mi le taie. Şi evitând să mă hrănesc cu vise nepermise, am refuzat. Tor Arne, şeful meu, m-a înscris online şi într-o vineri, m-am trezit pe scena aia. Restul îl ştiţi”, a povestit artistul care vrea să le răsplătească norvegienilor încrederea acordată. Visul său este să compună muzică tot restul vieţii.