Un alt scandal în PD-L?

Liderii PD-L Emil Boc, Theodor Stolojan, Adriean Videanu şi Vasile Blaga sînt cele patru variante democrat-liberale pentru funcţia de premier, fiecare dintre cei patru avînd susţinători în rîndurile conducerii centrale, dar şi la nivelul organizaţiilor locale. Surse democrat-liberale au declarat, ieri, că fiecare dintre cei patru are propriii susţinători, grupaţi atît la nivelul Biroului Permanent Naţional, cît şi în conducerile filialelor judeţene. O opţiune pentru funcţia de premier este chiar preşedintele partidului, Emil Boc. Susţinătorii acestuia consideră că, la fel ca şi în PSD sau în PNL, liderul partidului trebuie să fie inclusiv şeful Executivului. Atuurile lui Boc ar fi nu doar colaborarea foarte bună cu Traian Băsescu, ci şi susţinerea foarte puternică din partea unor filiale ardelene ale PD-L. Unii democrat-liberali consideră însă că Boc nu are autoritatea necesară pentru a-şi impune necondiţionat punctele de vedere în faţa unor lideri centrali sau locali, proveniţi atît din PD, cît şi din PLD. O altă variantă este prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan. Ca şi Boc, Stolojan este unul dintre apropiaţii lui Băsescu, avînd, în plus, experienţa anterioară a funcţiei de premier. Stolojan este susţinut puternic de întreaga “gardă” provenită din fostul PLD. Pe de altă parte, majoritatea foştilor democraţi consideră că premierul trebuie să fie numit de PD, partidul cu cea mai mare pondere avută în momentul fuziunii cu PLD. De asemenea, o altă ipoteză pentru postul de premier este celălalt prim-vicepreşedinte al PD-L, Adriean Videanu. Acesta este unul dintre coordonatorii echipei care elaborează Programul de guvernare al PD-L, din care fac parte mai mulţi apropiaţi de-ai săi. Sursele citate spun că opţiunea unor lideri democrat-liberali privind desemnarea lui Videanu ca premier a apărut după întoarcerea acestuia dintr-o vizită privată în SUA. Videanu nu beneficiază, însă, de aceeaşi susţinere pe care Băsescu le-o acordă lui Boc şi Stolojan. O altă opţiune este secretarul general al PD-L, Vasile Blaga. Blaga este coordonatorul campaniei pentru alegerile generale, el fiind considerat a fi cel mai bun organizator al PD-L, ceea ce îl recomandă, potrivit unora, drept posibil premier în faţa susţinătorilor săi din partid. Aceştia consideră că Blaga a pierdut alegerile pentru Primăria capitalei în principal pentru că nu a avut susţinerea necesară din partea unor organizaţii de sector, care, cel puţin în al doilea tur de scrutin, nu au mai mobilizat electoratul PD-L la vot. Potrivit surselor citate, numele premierului PD-L va fi anunţat la sfîrşitul lunii august, cînd democrat-liberalii vor prezenta şi Programul de guvernare al partidului. Rămîne de văzut dacă pedeliştii vor ajunge la consens, avînd în vedere că, în teritoriu, lucrurile par că au luat-o razna.