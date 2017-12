Un altfel de protest în fața Prefecturii Constanța

12:48:07 / 05 Februarie 2017

intoxicatia constiintelor fragede.

Un gest cat se poate de anapoda.Extrem de periculos!Copii nu trebuie folositi ca argument politic in protestele de strada.,,Mamicile''au concediu maternal si chiar si tatii doi ani pentru cresterea copilului in conditii si ambient familial si nicidecum in strada.Alooo,parlamentarii,initiati un proiect de lege in care copii fara buletin sa nu li sa permita sa iasa in strada pentru a protesta.De proteste sa se ocupe ta-su si ma-sa.O manipulare si o intoxicare a constiintelor fragede de copii mai perversa ca asta nu exista.