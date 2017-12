Un altfel de tratament al tasărilor vertebrale

20:42:06 / 17 Mai 2017

Buna seara

Buna seara , vreau și eu un răspuns in sfat o lămurire ...fetița mea a fost împinsă de pe topogan la Grădinița și a caUt pe spate bineînțeles de la înălțime ... an foat cu ea la medic și m făcut radiografie și mi-au spus ca are vertebrele ușor tasate ... va rog sa ma lămuriti ce înseamnă asta cât se grav este ...?? Exista riscu sa se agraveze mai târziu și sa se ajungă la paralizie ??? Menționează ca fetița are 5 ani .. va mulțumesc