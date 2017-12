Un american secret, decorat în taină de Băsescu

Traian Băsescu are un hobby: oferirea de decoraţii, medalii şi ordine de tot felul. De-a lungul timpului au existat şi persoane mai puţin merituoase care au beneficiat de “atenţia” preşedintelui. Ultima oară, Băsescu a dus pe culmi nebănuite procedura, altfel firească, a conferirii de decoraţii. El l-a decorat „la secret” pe un american, propus pentru decorare de cei din SRI şi din SIE! Obsesia lui pentru securitate, secrete şi dragul lui de structurile represive au produs o nouă aberaţie de secretizare a unui document cât se poate de civil şi de inofensiv. E de neînţeles de ce a secretizat până şi decretul prezidenţial prin care i se acordă unui american Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. Despre cel căruia i s-a dat decoraţia băsistă se spune, în decretul prezidenţial, că a fost decorat „în semn de apreciere pentru contribuţia excepţională avută la promovarea intereselor de securitate ale României şi a dezvoltării parteneriatului startegic dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii”. Am putea bănui, spre exemplu, că a fost decorat soldatul american care l-a omorât pe Teo Peter. Probabil că negocierile din acest caz au strâns legăturile româno-americane şi au ajutat „România lui Băsescu” (A.M.)