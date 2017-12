Rock-ul a trăit, în 2010, cel mai prost an din ultima jumătate de secol, având doar trei piese în Topul 100 al celor mai vândute piese, care este dominat de pop, hip-hop şi R&B. În 2009, rock-ul avea 13 piese în Top 100, iar anul trecut a ajuns aproape neglijabil în raport cu pop, hip-hop şi R&B, care ocupă împreună 87% dintre poziţiile clasamentului celor mai vândute piese. “Faptul că piesa rock a anului trecut este a trupei Journey, o melodie veche de 30 de ani şi readusă în atenţie datorită serialului de televiziune , spune totul, bate încă un cui la coşciugul unui gen care făcea legea odinioară”, susţin jurnaliştii publicaţiei britanice “The Guardian”. Celelalte două piese rock care au reuşit să se strecoare în Top 100, anul trecut, sunt “Hey, Soul Sister” a trupei americane Train şi “Dog Days Are Over”, a trupei Florence and the Machine.

Singura consolare a rock-ului este aceea că, în 2010, trupele din această zonă au dominat piaţa concertelor. Astfel, Bon Jovi a fost desemnată, pentru a doua oară în ultimii trei ani, trupa cu cel mai mare succes în concerte, înregistrând aproape 1,6 de milioane de spectatori şi încasări de peste 146 de milioane de dolari, potrivit topului “Bilboard” pentru intervalul noiembrie 2009 - noiembrie 2010. Bon Jovi a fost urmată, în topul succesului concertelor, de U2, AC/DC, Lady Gaga şi Black Eyed Peas.