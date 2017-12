Un an cu suspendare după ce a lăsat infirmă o femeie

A condus nebuneşte o maşină, pe care a scăpat-o de sub control şi a lovit o femeie de 52 de ani, care a rămas infirmă. Accidentul a avut loc pe 24 iulie 2011, în jurul orei 17.00, la intrarea în localitatea Tuzla, iar şoferul care l-a provocat a fost Lucian Mustaţă, de 20 ani, din Constanţa. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră care au efectuat cercetări în acest caz, tânărul se afla la volanul unui autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare bulgăresc BH 3200 BC şi se deplasa pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), dinspre Mangalia către Eforie. Când a ajuns în Tuzla, Mustaţă a pierdut controlul maşinii, care a părăsit carosabilul şi a lovit în plin un autoturism marca Infiniti, înmatriculat B 21 WDP, care era parcat în afara şoselei, lângă o benzinărie. Victima, Dumitra Porceşteanu, care îşi aşeza bagajele în portbagaj, a fost, pur şi simplu, strivită între cele două autovehicule. În urma teribilului impact, picioarele femeii au fost retezate. Lucian Mustaţă a coborât din maşină şi a sunat la 112 pentru a cere ajutorul medicilor. La locul accidentului a sosit o ambulanţă, care a transportat-o pe femeia rănită la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată în stare gravă. Medicii au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele întrucât ambele i-au fost zdrobite complet.

DAUNE DE SUTE DE MII DE EURO Accidentul s-a petrecut sub ochii îngroziţi ai prietenei victimei. După ce şi-a revenit din starea de şoc, martora le-a spus poliţiştilor că BMW-ul a venit cu mare viteză peste ele: „Am crezut că sare peste noi, dar a lovit-o în plin pe prietena mea!” Lucian Mustaţă le-a declarat oamenilor legii că nu ştie cum s-a întâmplat accidentul. „Maşina mea a virat singură la dreapta. Am încercat să pun frână, dar nu a funcţionat!”, a spus şoferul. El a fost cercetat în libertate pentru vătămare corporală gravă din culpă şi, ulterior, deferit justiţiei. Procesul s-a desfăşurat la Judecătoria Mangalia, iar magistraţii l-au condamnat, ieri, pe Lucian Mustaţă la un an de închisoare cu suspendare condiţionată. În plus, el şi firma de asigurare din Bulgaria trebuie să-i dea Dumitrei Porceşteanu daune materiale şi morale de 231.034 euro şi 68.021 lei şi să-i achite 10.000 de lei, banii pe care femeia i-a plătit pentru angajarea unui avocat şi pentru transportul lunar la instanţă pe perioada procesului. Instanţa a constatat că, din momentul accidentului până în prezent, societatea de asigurari din Bulgaria i-a dat victimei 135.008 de lei, sumă ce va fi scăzută din totalul daunelor acordate de judecători. Sentinţa nu este definitivă.