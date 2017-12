Un an de închisoare cu suspendare pentru fostul primar Cristian Popescu Piedone

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, informează România TV. Este vorba despre o condamnare într-un dosar în care Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni de conflict de interese, fiind acuzat de procurorii Parchetului instanţei supreme că, atunci când a fost primar al Sectorului 4, a semnat acorduri şi autorizaţii de funcţionare pentru trei firme în care asociaţi şi administratori sunt copiii lui. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 au decis să-l condamne pe Cristian Popescu Piedone la un an de închisoare cu suspendare. De asemenea, s-a decis ca fostul primar al Sectorului 4 să nu aibă voie să fie ales într-o funcţie publică timp de 2 ani după ce această pedeapsă este considerată a fi efectuată. Mai mult, Cristian Popescu Piedone are de plătit 5.500 lei cheltuieli de judecată. Decizia nu este definitivă, putând fi contestată.

De asemenea, Instanţa i-a admis fostului primar Cristian Popescu Piedone cerere prin care solicita schimbarea încadrării juridice a faptelor. Astfel, din cele trei infracţiuni de conflict de interese pentru care fusese trimis în judecată, Cristian Popescu Piedone a rămas cu o singură infracţiune de folosire a funcţiei publice pentru favorizarea unei persoane.

Pe 7 octombrie 2016, Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată pentru trei infracţiuni de conflict de interese, fiind acuzat de procurorii Parchetului instanţei supreme că, atunci când a fost primar al Sectorului 4, a semnat acorduri şi autorizaţii de funcţionare pentru trei firme în care asociaţi şi administratori sunt copiii lui, respectiv pentru un restaurant, un magazin şi o firmă de activităţi recreative şi distractive care a închiriat un teren în Parcul Lumea Copiilor, în zona karturilor.

Fostul primar Cristian Popescu Piedone va fi judecat de magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti pentru trei infracţiuni de conflict de interese, respectiv 11 acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2013-2014, Cristian Victor Popescu Piedone, în calitate de primar al Sectorului 4, a semnat acorduri şi autorizaţii de funcţionare pentru societatea God Trust Enterprises SRL, având că obiect principal de activitate restaurante, societate la care copiii acestuia, Vlad şi Ana Popescu, deţin calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

Totodată, în perioada 2013-2015, în aceeaşi calitate, Cristian Popescu Piedone a semnat pentru SC Sport Team Kart SRL, având ca obiect principal de activitate alte activităţi recreative şi distractive, două acorduri de funcţionare pentru un punct de lucru din Parcul Lumea Copiilor, zona karturi, societate la care fiul acestuia, Vlad, deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

Procurorii îl mai acuză pe fostul primar al Sectorului 4 că în 2015 a semnat acordul de funcţionare pentru un punct de lucru din Bucureşti al SC Chocoland SRL, având ca obiect principal de activitatea de comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate, societate la care fiica acestuia, Ana, are calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

În baza acestor acorduri şi avize, unităţile au putut să înceapă şi să-şi desfăşoare activităţile comerciale.

Dosarul a fost deschis de Parchetul instanţei supreme după ce Agenţia Naţională de Integritate a reclamat, la jumătatea lunii septembrie, că Popescu Piedone a fost în conflict de interese, întrucât atunci când a fost primar al Sectorului 4 a semnat şase acorduri de funcţionare şi două autorizaţii pentru trei firme în care asociaţi şi administrator sunt copiii acestuia, iar una dintre societăţi a avut patru contracte cu ADP Sector 4 pentru ocuparea unei suprafeţe de 400 de metri pătraţi, în realitate ocupând o suprafaţă de aproape şase ori mai mare.

Popescu Piedone a fost pus sub acuzare de procurorii PICCJ la sfârşitul lunii septembrie.

Ulterior, la începutul lunii octombrie, ANI a constatat că fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost şi în conflict de interese administrativ, pentru aceleaşi fapte.

Potrivit prevederilor legale, persoana care a fost în conflict de interese nu mai poate ocupa o funcţie publică timp de trei ani de la momentul constatării faptei.

Un raport de audit intern realizat la Direcţia de Administrare Parcuri şi Zone de Agrement a Sectorului 4, despre care News.ro a relatat în iulie 2016, a relevat nereguli în organizarea procedurilor de achiziţie în 2015, când primar era Cristian Popescu Piedone, rezultatul fiind "afectarea fondurilor publice".

Alte nereguli se referă la contracte de închiriere, printre beneficiari fiind şi o firmă a fiului primarului, care iniţial a avut un contract pe cinci ani, reziliat în decembrie 2015, acum având unul pe şase luni‚ derulat din 1 aprilie 2015.

Sport Team Kart SRL, avându-l acţionar pe fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad Popescu, a încheiat un contract de închiriere pentru 400 de metri pătraţi în Parcul Lumea Copiilor, zona karturi, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 octombrie 2019, taxa fiind de 0,44 lei pe metru pătrat, pe zi. A solicitat rezilierea în decembrie, fiind semnat apoi un nou contract, în 11 februarie 2016, pentru perioada aprilie - octombrie 2016, taxa de ocupare fiind de 0,57 lei pe metru pătrat, pe zi.