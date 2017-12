Un an de la moartea Părintelui Arsenie Papacioc

Curtea mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol a devenit, sâmbătă, neîncăpătoare. Oamenii s-au adunat să-i aducă un omagiu celui care a trecut în nefiinţă şi pe care l-au iubit, părintele Arsenie Papacioc, singurul duhovnic care se mai afla în viaţă, după cum au apreciat mulți oameni. Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba parastasului, alături de alţi preoţi. Chiar dacă razele soarelui au ars cu putere încă de la primele ore ale dimineţii, cei prezenţi la slujbă nu s-au clintit şi au ascultat în tăcere întreaga slujbă. „Am venit din Bacău să-i aprind o lumânare părintelui Arsenie. A fost un mare duhovnic, m-a ajutat cu multe sfaturi, mi-a fost de mare ajutor. Cred că nu o să-l uit niciodată. Era un om de o bunătate extraordinară, înţelept, foarte credincios. S-a rugat până în ultima clipă”, a spus Maria. Ori de câte ori are ocazia, ea vine şi se roagă la mănăstire, dar aprinde şi o lumânare pentru părinte. Şi nu a fost singura credincioasă venită de la mare distanţă pentru a-l pomeni. „Am cumpărat câţiva colaci pe care am să-i împart aici, în Techirghiol. Am reuşit să ajung o singură dată la chilia părintelui Arsenie. Am plecat impresionată de la el. M-a încărcat cu o energie pozitivă, a fost ceva miraculos. De atunci mi-am schimbat mult viziunea de viaţă. Mă rog de atunci aproape în fiecare zi”, a spus Aftina, venită din Galaţi. Mormântul părintelui Arsenie Papacioc, aflat în curtea mănăstirii, a fost acoperit cu flori şi înconjurat de enoriaşi care au aprins câte o lumânare şi s-au rugat. Emoţii şi lacrimi - aşa s-a putut caracteriza atmosfera de sâmbătă, din curtea mănăstirii. Mulţi s-au rugat şi în faţa chiliei părintelui. „Parcă îl văd şi acum cum ieşea în uşă şi ne zâmbea la toţi, ne binecuvânta. Ne privea cu bunătate şi cu răbdare, aşteptam să intrăm să vorbim cu el, să ne spovedim. Stăteam cu orele în faţa chiliei, dar parcă nici nu simţeam cum trecea timpul. Plecam cu câte un dar, un dar spiritual”, a spus Mariana, din Constanţa. Părintele Arsenie s-a născut pe 15 august 1913, în comuna Perieţi, din judeţul Ialomiţa. La 36 de ani a primit călugăria la mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ. Un an mai târziu, pe 26 septembrie 1950, a fost hirotonit preot la mănăstirea Slatina din Suceava, unde a fost prieten al Părintelui Ilie Cleopa. A suferit mulţi ani de închisoare şi prigoană comunistă, alături de părintele Iustin Pârvu, de Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic şi de mulţi alţii. Din 1976 a fost duhovnic al mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol. „Numit şi duhovnicul de la Malul Mării, părintele Arsenie este cunoscut ca unul dintre marii duhovnici ai României. A avut o evlavie deosebită faţă de Maica Domnului, al cărei ajutor ne-a sfătuit să îl cerem neîncetat”, se menționează într-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului.