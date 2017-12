Un an de mandat, materializat în proiecte pentru comunitate

Primăria comunei Saraiu va inaugura, sâmbătă, parcul din faţa Căminului Cultural din satul Dulgheru, reabilitat exclusiv cu fonduri din bugetul local. Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, a declarat: „A trecut un an de la preluarea mandatului de primar al comunei, an în care administraţia locală a încercat să rezolve cât mai multe din problemele comunităţii. Având în vedere că bugetul nu ne-a permis să ne agrenăm în investiţii foarte mari, cu banii din buget am finalizat câteva proiecte mai mici, apreciate de locuitori. Parcul din faţa Căminului Cultural din Saraiu a fost reabilitat, locuitorii având acum unde să îşi petreacă timpul liber. Şi monumentul din parc, închinat soldaţilor din Saraiu care au decedat pe front, a fost reabilitat. Drumul de acces spre mănăstirea Stejaru a fost pietruit, accesul fiind acum mult mai facil. Sunt doar câteva proiecte pe care le-am finalizat în decurs de un an”. Primarul mai spune că realizarea tututor acestor proiecte a fost posibilă şi pentru că lucrările au fost executate cu angajaţii firmei Consiliului Local, fiind astfel diminuate cheltuielile.