Un an fără Ionel Mătăsăreanu, printre picturile sale

La un an de la trecerea sa Dincolo, spre „Țărmurile însorite” ale veșniciei, Ionel Mătăsăreanu (23 martie 1929 - 10 ianuarie 2015), pictorul boem al Mării Negre, nu a fost uitat. Dovadă este expoziția cu vânzare deschisă, joi, la Muzeul de Artă, în memoria lui Ionel Mătăsăreanu, elev al lui Alexandru Ciucurencu și coleg la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” cu doi mari pictori: Ion Sălișteanu (1929-2011) și Traian Brădean (1927-2013). De altfel, un portret al lui Ionel Mătăsăreanu, realizat de Brădean, se află printre cele peste 70 de lucrări ce alcătuiesc expoziția comemorativă a acestui pictor, cetățean de onoare al Constanței din 2002.

UN FENOMEN SOCIAL „Mătăsăreanu a fost un fenomen social. A fost un artist iubit de public, un artist original care s-a dedicat toată viața artei sale, care a trăit prin arta sa și care a avut de ales, la început, ca și Ingres, între două direcții fundamentale prin care se putea manifesta spiritul său creator: prin pictură și vioară. A ales, așa cum știm cu toții, pictura”, a spus directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, în deschiderea expoziției, dând două exemple ilustre de artiști români dedicați muzicii: Ștefan Luchian, care a studiat flautul, și Ștefan Dimitrescu, un eminent violoncelist.

„IONEL MĂTĂSĂREANU RĂMÂNE ÎN MEMORIA CULTURALĂ A URBEI” „Mătăsăreanu, la ultima sa expoziție, nu a vrut să cânte. Dar i-a cântat unui eminent coleg al său, Ionel Sălișteanu, și el plecat dintre noi, academician și mare pictor (...) Ionel Mătăsăreanu a fost un artist solar, cu aspirație către lumină și culoare, care s-a dedicat și s-a identificat cu spațiul marin. Nu cunosc în istoria urbei un alt artist care să se dedice Constanței așa cum a fost Ionel Mătăsăreanu. (...) Era un om autentic, născut ca să creeze, care nu putea trăiască fără să picteze și a făcut acest lucru zi de zi. Ionel Mătăsăreanu rămâne în memoria culturală a urbei. Ne e dor de el, ne e dor de dezinvoltura sa, de vorba sa repezită, ne e dor de gândurile sale, ne e dor de tot ceea ce făcea ca să coloreze viața și să-i dea un sens...”, a conchis dr. Doina Păuleanu.

La vernisaj a luat parte și nepoata regretatului pictor, Mădălina Almăjan. „Această expoziție este un moment emoționant. Mă bucur că am reușit să fac acest lucru pentru el. Când eram mică, veneam la el. Dar nu am stat prea mult împreună. El era aici, noi în altă parte. Am fost de puține ori în atelierul său. De prea puține ori, din păcate. Dar am amintiri frumoase de acolo”, a spus Mădălina Almăjan, din Caransebeș. Fata celei mai mici dintre surorile lui Ionel Mătăsăreanu și-a luat concediu pentru a veni la Constanța, la acest eveniment închinat memoriei unchiului său. Vernisajul s-a încheiat în acorduri de vioară, cu o lucrare de Bach, interpretată de Andrada Iuga, elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”.

Potrivit directorului Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, lucrările prezente în expoziție au prețuri cuprinse între 300 și 1.200 de euro. Expoziția va rămâne deschisă la Muzeul de Artă trei săptămâni.

