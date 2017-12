Un an şcolar compromis

Organizarea de greve şi compromiterea anului şcolar au rămas singurele soluţii pentru creşterea calităţii actului educaţional, potrivit declaraţiilor secretarului general al Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), Constantin Ciosu. El a spus că, pentru a funcţiona la parametri normali, educaţia românească are nevoie de buget. Banii necesari se mai pot obţine însă doar prin greve şi proteste, spun sindicaliştii. „Suntem hotărâţi! Mergem până la grevă generală şi compromiterea anului şcolar”, avertizează Constantin Ciosu. Astăzi, sindicaliştii se întâlnesc cu ministrul Educaţiei Daniel Funeriu, pentru a-i aduce la cunoştinţă problemele grave cu care se confruntă sistemul de educaţie. Dacă nu vor ajunge la nicio înţelegere, sindicaliştii vor declanşa acţiunile de protest. „Începând cu data de 10 martie, eşalonat, pe zile, au loc primele forme de manifestare sindicală şi anume pichetările. În ţară, vor fi pichetate sediile prefecturilor, iar în Bucureşti, vineri 12 martie, între orele 10.30-12.30, sediul Guvernului”, a anunţat Constantin Ciosu. Sindicaliştii susţin că între promisiunile făcute de guvernanţi şi ceea ce li se oferă este o diferenţă mult prea mare. Un exemplu în acest sens este bugetul alocat la început de an educaţiei, care aproape se înjumătăţeşte până la sfârşitul anului. „Ca să funcţioneze în condiţii normale, sistemul educaţional are nevoie de buget. De fiecare dată, bugetul alocat învăţământului este de 6% din PIB. La sfârşitul anului se constată, însă, că din cei 6%, bani care trebuiau folosiţi integral pentru învăţământ, nu pot fi executaţi decât 3,85% de exemplu, cum s-a întâmplat anul trecut”, susţine secretarul general al FEN.

CALITATEA EDUCAŢIEI DEPINDE DE SALARIZAREA PROFESORILOR. Sindicaliştii susţin că proasta salarizare din învăţământ influenţează negativ calitatea actului educaţional, cadrele didactice transmiţând, involuntar, problemele lor elevilor. „Un om, ca să fie productiv, trebuie stimulat. Stimulentul pentru fiecare salariat este salariul pe care îl primeşte, care reprezintă contravaloarea muncii şi valoarea importanţei sociale a muncii pe care o prestează. În condiţiile în care nouă, în 2009, nu ni s-au mărit salariile deloc, în 2010 prin aplicarea legii salarizăriii unitare, veniturile salariale au fost diminuate, ce fel de muncă să prestăm?\", a declarat Constantin Ciosu. Sindicalistul a reamintim că în 17 judeţe din ţară dascălii au fost anunţaţi că pentru luna februarie pot primi doar o parte din salariu, pentru că nu sunt bani. Din fericire, în judeţul Constanţa, potrivit sindicaliştilor constănţeni, nu sunt probleme cu plata salariilor cadrelor didactice. Secretarul general al FEN a adăugat că, în condiţiile în care bugetul se reduce, iar „dialogul social este doar mimat”, cadrelor didactice nu le-a mai rămas altă soluţie decât protestul.