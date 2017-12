Un apartament ANL de 60 mp va putea fi cumpărat cu 40.000 euro

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL), Vasile Blaga, a declarat, sîmbătă, că un apartament ANL de 60 de mp va putea fi cumpărat cu aproximativ 40.000 de euro, însă valoarea locuinţei nu poate fi stabilită sub valoarea contabilă. Secretarul de stat Ioan Andreica, de la MDRL, a declarat că 14.600 de locuinţe ANL îndeplinesc criteriile de vînzare, însă doar pentru 3.221 s-a dat o hotărîre de Guvern în acest sens. „În total sînt 14.600 de locuinţe ANL care îndeplinesc acele condiţii de vînzare avînd peste trei ani vechime. Am reuşit, pînă în acest moment, să emitem o HG pentru 3.321 de apartamente din ţară care îndeplinesc condiţiile de vînzare, iar consiliile locale şi-au explimat dorinţa să le vîndă”, a declarat Ioan Andreica, adăugînd că, pentru celelalte peste 11.000 de locuinţe ANL, MDRL a cerut consiliilor locale să facă trecerea lor din domeniul public local în cel al statului, urmînd ca apoi să fie trecute din domeniul public al statului în cel privat al statului prin hotărîre de Guvern. Andreica a precizat că vînzarea locuinţelor ANL se va face la preţul calculat de un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică, dar acesta nu poate fi mai mic decît preţul de inventar deţinut de primărie care, potrivit legii, la fiecare sfîrşit de an îşi face inventarul bunurilor. Preţurile vor fi diferite de la un oraş la altul şi de la o zonă la alta.