Un apel anonim a ajutat serviciile secrete sîrbe să dea de urma lui Radovan Karadzic

Noi informaţii din culisele arestării fostului lider politic al sîrbilor din Bosnia ţin primele pagini ale publicaţiilor din Serbia. Astfel, Radovan Karadzic a fost filat timp de şase săptămîni înainte de arestare, iar serviciile secrete sîrbe au dat de urma sa datorită unui apel telefonic anonim. Potrivit cotidianului sîrb “Blic”, care citează o sursă apropiată anchetatorilor, o persoană care a refuzat să-şi declare identitatea a atras atenţia serviciilor secrete sîrbe asupra unui medic cu barbă albă şi păr cărunt care cutreiera Serbia în lung şi în lat ţinînd conferinţe pe teme de sănătate. “Verificaţi, vocea lui seamănă mult cu vocea lui Karadzic”, a adăugat persoana respectivă, înainte de a închide telefonul. Mai în glumă, mai în serios, serviciile secrete l-au filat atunci pe medic şi au văzut că era într-adevăr Radovan Karadzic, fostul şef politic al sîrbilor bosniaci inculpat de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, la Haga, pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război pentru rolul său în războiul din Bosnia. A fost arestat la 21 iulie, la Belgrad, iar acum avocatul său, Svetozar Vujacic, dă dovadă de multă şiretenie pentru a amîna cît mai mult predarea clientului său la Haga. Avocatul a depus vineri un recurs împotriva transferului la Haga prin poştă, fără să precizeze însă dacă la Belgrad sau în alt oraş. Acesta declarase în repetate rînduri că va depune cererea cu puţin timp înainte de închiderea oficiilor poştale, la ora 20.00 locală, adică în ultimul moment prevăzut de lege. În pofida acestor manevre, transferul către Haga ar putea avea loc chiar azi.

Trecerea timpului creşte presiunea asupra autorităţilor sîrbe, care au primit deja multiple ameninţări cu moartea. Primul vizat este preşedintele democrat Boris Tadic. Totodată, caputurarea lui Radovan Karadzic a stîrnit resentimente în enclava sîrbilor bosniaci, pe care acesta a încercat să o cureţe etnic şi să o delimiteze de Bosnia. În opinia fostului emisar internaţional pentru pace Paddy Ashdown, situaţia din Bosnia-Herţegovina, stat tînăr rezultat în urma acordurilor de pace de la Dayton, această entitate este mai aproape de divizare decît în orice perioadă ulterioară războiului din 1992-1995, iar UE trebuie să depună mai multe eforturi pentru a împiedica acest lucru. Paddy Ashdown a afirmat că Republica Srpska, entitate care alături de Federaţia Croato-Musulmană formează statul bosniac, a înfiinţat instituţii paralele şi depune eforturi în vederea secesiunii. “Radovan Karadzic este în sfîrşit pe drumul spre Haga. Dar divizarea Bosniei, care era visul său, este acum mai probabilă decît oricînd”, a afirmat Paddy Ashdown, într-un articol publicat în “The Observer”. Federaţia Croato-Musulmană şi Republika Srpska au forţe de poliţie separate în cadrul Bosniei, de la încetarea ostilităţilor. În aprilie, Parlamentul federal de la Sarajevo a aprobat o lege care era menită să unifice forţele, dar după patru ani de dezbateri planul original a fost diminuat, iar unificarea este mai degrabă simbolică.

Sosie la Viena

Ministerul austriac de Interne verifică dacă bărbatul audiat ca martor de poliţie în mai 2007 la Viena, într-un caz de crimă, era fostul lider al sîrbilor din Bosnia sau o sosie. Un vindecător din nordul Serbiei a declarat duminică prin telefon agenţiei Tanjug că este misteriosul Petar Glumac, interogat de poliţia din Viena la 4 mai 2007. “Port ochelari, am o barbă albă, lungă, mustaţă şi îmi prind părul în coadă”, a declarat vindecătorul din Banatsko Novo Selo, localitate situată la 40 de kilometri la nord-est de Belgrad. “În afară de prinderea părului în coadă, totul este identic între Karadzic şi mine”, a adăugat Petar Glumac, care a refuzat să se lase fotografiat, explicînd că a promis exclusivitate unei instituţii de presă străine. Petar Glumac, care afirmă că practică medicina alternativă de peste 20 de ani, a precizat că a călătorit des în Austria, Italia şi Germania şi că îşi practică meseria sub apelativul de doctor Pera, citat de mai mulţi martori din Viena. “Nu am avut niciodată probleme cu poliţia, cu o excepţie, la Viena, cînd proprietarul apartamentului unde locuiam a ucis un om într-un bar”, a povestit acesta.

Arestarea Karadzic ar putea fi urmată de altele

Eforturile Serbiei de aderare la UE au fost afectate de eşecul de a îndeplini cerinţele curţii de la Haga privind predarea suspecţilor de crime de război. Arestarea lui Radovan Karadzic arată disponibilitatea autorităţilor de la Belgrad de a-şi asuma obligaţiile internaţionale şi ar putea fi urmată de alte arestări, a declarat duminică premierul sîrb Mirko Cvetkovic, înaintea unei reuniuni anuale cu omologii săi din regiune.

Comandantul militar din perioada lui Karadzic, Ratko Mladic şi alţi fugari sînt căutaţi în continuare. Un cimitir din Belgrad ar putea constitui o pistă pentru arestarea lui Ratko Mladic. Este vorba despre cimitirul în care este îngropată Ana Mladic, fiica sa, care s-a sinucis la 23 de ani în momentul în care a aflat adevărul despre atrocităţile comise de tatăl ei. Anei Mladic i-a fost ascuns adevărul despre tatăl ei de la începerea războiului din Bosnia în 1992. Tînăra nu ştia nimic despre asediul oraşului Sarajevo, oraşul multietnic care a opus rezistenţă sîrbilor timp de patru ani. Ana Mladic a plecat în 1993 să studieze medicina la Moscova şi a avut, astfel, ocazia să citească despre atrocităţile comise de tatăl ei. În timpul unei vizite acasă în 1994, a luat pistolul tatălui său şi s-a sinucis. Ratko Mladic, urmărit de 13 ani de un tribunal pentru crime de război, ar continua în secret să viziteze mormîntul fiicei sale din cimitirul Topcider din Belgrad. O dată la cîteva săptămîni, pe mormîntul tinerei sînt depuse flori proaspete, iar sub o bancă din apropiere se vede o grămadă de ţigări fumate pe jumătate. Generalul Ratko Mladic este considerat responsabil de masacrarea a peste 8.000 de persoane la Srebrenica, în 1995.