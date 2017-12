Un asteroid de mari dimensiuni va trece duminică pe lângă Terra

Un asteroid de mari dimensiuni, supranumit "The Beast" ("Bestia"), care ar putea să distrugă un oraş întreg, va trece duminică pe lângă Terra, fără să prezinte însă un risc de impact cu planeta noastră, au anunţat cercetătorii de la NASA. Cu un diametru de peste 304 metri, acest asteroid, care a primit denumirea ştiinţifică "2014 HQ124", ar putea să provoace o explozie de câteva megatone, ce ar distruge un oraş de mari dimensiuni, dacă s-ar ciocni cu Terra. Cercetătorii afirmă că "The Beast" va trece la o distanţă de circa 1,6 milioane de kilometri de Terra. Această distanţă este de aproximativ trei ori mai mare decât distanţa dintre Pământ şi Lună. Oamenii de ştiinţă de la NASA spun că asteroidul a fost descoperit pe 23 aprilie şi că acesta este de cel puţin 10 ori mai mare decât acela a cărui explozie a rănit câteva mii de persoane în 2013 în oraşul siberian Celiabinsk. "The Beast" a fost descoperit de NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), un telescop spaţial lansat de NASA cu misiunea de a monitoriza cometele şi asteroizii care ajung în apropiere de Terra. Asteroidul călătoreşte prin spaţiu cu o viteză de 50.400 de kilometri pe oră şi a fost inclus de NASA în categoria "Asteroizi potenţial riscanţi". Această categorie include asteroizi cu diametre mai mari de 140 de metri şi care se apropie la distanţe mai mici de 7,4 milioane de kilometri de Terra. În prezent, această categorie include 1.484 de asteroizi cunoscuţi, însă niciunul dintre ei nu prezintă un risc semnificativ de coliziune cu Terra în viitorul apropiat.