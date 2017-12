Un asteroid va fi botezat „Ionuţ Budişteanu”

Reputatul Massachusetts Institute of Technology (MIT) a anunţat că va numi un asteroid după numele liceanului vâlcean Ionuţ Budişteanu, ca recunoaştere a succesului pe care acesta l-a obţinut săptămâna trecută câştigând marele premiu Intel ISEF. „Este o cutumă a acestor concursuri. Toţi câştigătorii au obţinut o astfel de recompensă. Normal că mă bucură acest lucru, dar asta nu va schimba cu nimic persoana mea. Acum mă pregătesc să dau bacalaureatul şi nu am nici un motiv să mă port altfel decât ca un adolescent normal“, a spus Ionuţ Budişteanu. Elevul vâlcean a obţinut săptămâna trecută premiul Intel ISEF şi a devenit cetăţean de onoare atât al judeţului Vâlcea, cât şi al municipiului Râmnicu Vâlcea. Consiliul Judeţean Vâlcea i-a înmânat o plachetă şi suma de 10.000 de lei, iar Primăria din Râmnicu Vâlcea i-a făcut oferta de a lucra la Institutul de Criogenie.

BEST OF Ionuţ Budişteanu a câştigat, vinerea trecută, în Phoenix, Arizona SUA, premiul cel mare denumit Gordon E. Moore, în valoare de 75.000 de dolari, numit după fondatorul Intel. Budişteanu a câştigat, pe lângă premiul Gordon E. Moore, şi primul loc la categorie, alături de Best of Category (primul loc la categorie a fost acordat mai multor elevi). De asemenea, a câştigat şi două premii speciale din partea companiilor care sponsorizează premiile. Acesta s-a aflat la a treia participare la Intel ISEF. El a decis să facă o maşină care se conduce singură cu ajutorul unui radar 3D. Întregul sistem, care include şi şapte computere menite să decodeze informaţia primită de la radar, ar costa aprox. 7.000 de dolari. Radarul, cea mai importantă parte a sistemului, necesită 3.000 de dolari şi mai are nevoie de perfecţionare. Varianta utilizată de Ionuţ la experimente şi prezentată la Intel ISEF a costat doar 400 de dolari. Ionuţ Budişteanu are 18 ani şi este elev la Grupul Şcolar Oltchim. El are deja în palmares 90 de premii naţionale şi internaţionale.