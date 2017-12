Un autoportret al lui Lucian Freud, vândut pentru 3,2 milioane de euro

Un autoportret realizat de Lucian Freud, nepotul lui Sigmund Freud, care îl prezintă pe artist în timp ce îşi îngrijeşte ochiul învineţit după o altercaţie cu un şofer de taxi, a fost vândut pentru 3,2 milioane de euro, miercuri, la o licitaţie organizată de casa Sotheby\'s, la Londra.

Tabloul ”Self-Portrait With A Black Eye”, o pictură în ulei datând din 1978, a fost descris de casa Sotheby\'s drept ”cel mai important autoportret al artistului scos la licitaţie vreodată”. Lucian Freud avea, în momentul realizării tabloului, aproape 60 de ani - în prezent are 87 de ani. După ce a încasat o lovitură în plină figură de la un şofer de taxi, în loc să se ducă la spital pentru a primi îngrijiri medicale, artistul a intrat în atelierul său de creaţie şi s-a instalat în faţa şevaletului. Pictura, care nu a fost niciodată expusă în public, a rămas în aceeaşi colecţie privată timp de mai bine de 30 de ani. Lucian Freud a mărturisit că s-a bătut de multe ori în tinereţe: ”Nu o făceam pentru că îmi plăcea să mă bat, ci pentru că oamenii îmi spuneau anumite lucruri care mă făceau să consider că singurul răspuns posibil era să îi lovesc”. Tabloul nu a atins, însă, suma de 4,5 milioane de euro pe care o estimau experţii casei Sotheby\'s.

Lucian Freud este un pictor şi grafician britanic originar din Germania, nepot al celebrului psihanalist Sigmund Freud. Lucian Freud a iniţiat şi susţinut renaşterea picturii figurative, care, după cel de-Al Doilea Război Mondial, a devenit principala direcţie din arta contemporană, promovată de Şcoala Londoneză. Împreună cu Francis Bacon şi Frank Auerbach, Lucian Freud a susţinut revenirea personajelor în compoziţie şi a revoluţionat portretul contemporan, sustrăgându-se oricăror prejudecăţi şi falsului puritanism.