Un avion American Airlines a fost botezat cu numele unui mecanic care a lucrat 75 de ani în companie! Încă o face!

Aviatorii sunt respectaţi peste tot, în toate ţările, fie că au trecut prin războaie, că duc oameni peste mări şi ţări sau pachetele şi scrisorile care fac ca această lume să fie mai mică. Dar piloţii depind, întotdeauna, de eroii nenumiţi: echipele de mecanici care ţin în aer uriaşele păsări de metal. Este cazul unui specialist care lucrează de 75 de ani la o companie aeriană şi căruia i s-a acordat o rară onoare.

Azriel Blackman are 92 de ani şi este mecanic al companiei American Airlines, printre cele mai mari de pe continentul nord-american. Lucrează aici de 75 de ani. Din cauza vârstei, nu mai are voie să urce scări sau să execute lucrări mecanice efective - urmăreşte însă cu conştiinciozitate toate reparaţiile care se fac şi se ocupă de listele interminabile care trebuie completate. Nu dintr-un birou, ci bătând cu pasul tot aeroportul Kennedy din New York, ca să vadă cu ochii lui avioanele şi lucrările executate. „Vin la serviciu în fiecare zi, fără greş, iar draga mea soţie, când era în viaţă, îmi spunea „du-te la muncă, du-te să te joci cu prietenii!””. De 75 de ani, Azriel Blackman se trezeşte la 5 în fiecare dimineaţă, 5 zile pe săptămână.

American Airlines i-a sărbătorit cariera acum câţiva ani şi o face din nou: un avion al companiei va fi rebotezat cu numele mecanicului. Blackman a bătut mai multe recorduri - între care cel pentru durata unei cariere într-un singur domeniu şi pentru faptul că a rămas la acelaşi angajator - de 75 de ani.