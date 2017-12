Un avion de pasageri, prăbușit în apropiere de orașul columbian Medellin

Un avion de pasageri cu aproximativ 81 de persoane la bord, inclusiv membrii unei echipe braziliene de fotbal, s-a prăbușit în cursul nopții de luni spre marți în zona Medellin, informează autoritățile columbiene și presa locală, potrivit The Associated Press și The Telegraph.

Primarul orașului Medellin, Federico Gutierrez a declarat că avionul s-a prăbușit într-o zonă muntoasă în apropiere de oraș, cu puțin timp înainte de miezul nopții.

Oficialul columbian a mai spus că ambulanțe și serviciile de intervenție au fost trimise la locul accidentului, anunțând că este posibil să existe supraviețuitori.

Aeroportul Medellin a confirmat că la bordul avionului care venea dinspre Bolivia se aflau și membrii echipei braziliene de fotbal Chapecoense, care urmau să joace miercuri finala turneului Copa Sudamerica cu Atletico Nacional, la Medellin.

"Confirm. Avionul înmatriculat CP2933 transporta echipa @ChapecoenseReal.Aparent există supraviețuitori", a anunțat pe Twitter un responsabil al Aeroportului internațional José Maria Cordova din Medellin, potrivit The Telegraph.

Potrivit presei locale, cursa aeriană RJ85, care avea la bord 72 de pasageri și 9 membri ai echipajului, a anunțat că are probleme în timpul zborului, înainte de a dispărea de pe radare.

Cel puțin șase supraviețuitori au fost fost salvați de serviciile de intervenție, a declarat un oficial columbian, conform The Telegraph

Primul rănit adus la Spitalul de la Ceja este fotbalistul Alan Ruschel de la echipa Chapecoense, a comunicat postul 360 Radio Colombia, care a anunțat că între șase și zece supraviețuitori au fost salvați până acum.

Într-un comunicat al aeroportului din Medellin se afirmă că "toate ajutoarele posibile au fost mobilizate pentru că au fost salvați șase supraviețuitori".

Autoritățile aviatice au informat că avionul de tipul British Aerospace 146 aparține companiei aeriene boliviene Lamia. Cu două ore înainte de prăbușire, echipajul a anunțat că are probleme tehnice, din cauza unor defecțiuni electrice.