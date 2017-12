Un avion Turkish Airlines s-a prăbuşit la Amsterdam

Un avion de linie turcesc, cu 134 de persoane la bord, s-a prăbuşit miercuri, la aterizarea pe aeroportul din Amsterdam, nouă persoane pierzîndu-şi viaţa, iar alte 50 fiind rănite, dintre care 25 grav, potrivit unui bilanţ oficial. Aparatul, un Boeing 737-800 al Turkish Airlines, care a decolat de la Istanbul cu 127 de pasageri la bord şi şapte membri ai echipajului, s-a prăbuşit la circa trei kilometri de aeroportul Amsterdam-Schiphol, la ora locală 10.31 (11.31 ora României). Pasagerii au declarat că avionul a intrat într-un gol de aer înainte de a se prăbuşi pe un cîmp, unde s-a rupt în trei. Primarul oraşului Haarlemmermeer, unde se află aeroportul Schiphol, Michel Bezuijen, a anunţat că nouă persoane au murit, iar alte 50 sînt rănite, dintre care 25, inclusiv membri ai echipajului, sînt în stare gravă. Aproximativ 50 de persoane nu au fost rănite, potrivit postului olandez de televiziune NOS. Iniţial, autorităţile turce au afirmat că toţi ocupanţii aeronavei au supravieţuit, însă bilanţul s-a modificat ulterior, iar televiziunea olandeză a anunţat că patru sau cinci cadavre au fost scoase din avion. Numeroase echipe de salvare au fost mobilizate în jurul aparatului şi ajutau la evacuarea pasagerilor, pe tărgi. De asemenea, numeroase ambulanţe se aflau la faţa locului.

Un zbor special al Turkish Airlines, transportînd apropiaţii victimelor accidentului, a sosit miercuri seara, la ora locală 18.10 (19.10 ora României), la Amsterdam, a anunţat Mirjam Snoerwang, o purtătoare de cuvînt a aeroportului. Familiile şi apropiaţii victimelor, dar şi pasagerii care nu au fost răniţi în accident, sînt găzduiţi într-un centru special amenajat de autorităţile din Badhoevedorp, un sat din apropiere de aeroport. Avionul s-a prăbuşit la aproximativ trei kilometri de pista aeroportului, pe un cîmp de pe marginea unei autostrăzi, la mică distanţă de case. ”Cînd avionul se pregătea să aterizeze normal, am avut impresia că am căzut într-un gol de aer, iar pilotul a pierdut controlul aparatului”, a spus Tuncer Mutluhan, un bancher din Olanda, pentru postul turc NTV. ”Deodată, avionul a căzut. Totul s-a petrecut în trei pînă la cinci secunde... Apoi a izbucnit panica”, a adăugat el. Un alt pasager, Kerem Uzel, a spus că ”avionul se afla la 600 de metri altitudine cînd a fost anunţată aterizarea. Am pierdut brusc altitudine, ca şi cum aparatul ar fi intrat într-o zonă cu turbulenţe. Coada avionului a atins solul şi am alunecat”. Mai mulţi martori oculari au declarat că aparatul nu a luat foc şi că avea viteză mică atunci cînd s-a prăbuşit.

Traficul pe aeroportul Schphol a fost suspendat parţial, iar două dintre cele patru piste au fost închise. Acesta este al cincilea aeroport din Europa în ceea ce priveşte numărul de pasageri - 47,7 milioane în 2007 - potrivit cifrelor oferite de Consiliul Internaţional al Aeroporturilor din Europa.