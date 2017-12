Un avocat constănțean a ajuns în boxa acuzaților! Ce fapte i se impută?

12:54:32 / 10 Iulie 2017

Constatarea !

Toți sunt " o apă și un pământ ! " De 30 de ani, sperăm că totul are să fie bine, însă totul a fost, este și are să fie o iluzie pierdută, o speranță deșartă și doar în mintea unor oameni care, nu gândesc prea departe, cred / speră că vor veni și vremuri bune, toate sunt doar o iluzie, în România : sărăcia, lipsurile, mizeria socială, lipsa locurilor de muncă, totdeauna locurile de muncă existente vor fi prost plătite, șpăgile și hoții, nu vor dispărea, pentru că așa se dorește nedreptatea va fi tot mereu, atacurile asupra bisericii creștine ortodoxe vor permanente, fără încetare, pentru că se dorește ca românii să numai aibă credință în Dumnezeu și Hristos ca să poată fi manipulat ușor și bine, școala românească are să fie tulburată continuuu, pentru a numai da valori, ca să nu-i depășească pe cei dinafara României, sănătatea are să fie " la pământ " tot mereu pentru ca să moară mulți români, să moară creștinismul ortodox, în schimb creștinismul ortodox, are să moară doar dacă HRISTOS, are să vrea, dar cum HRISTOS, nu lasă de izbeliște pe creștinii LUI, de aici are să înceapă sfârșitul celor, care ne-au pus gând rău, români creștini ortodocși, au să moară, doar câți sunt îngăduiți de Dumnezeu ?!