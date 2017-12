Un băiat de 9 ani dă sfaturi pentru relaţii sentimentale reuşite

Un băiat american în vîrstă de 9 ani este autorul unei cărţi cu sfaturi despre modul în care băieţii ar trebui să vorbească cu fetele, intitulată ”How To Talk To Girls”, pe care a început să o scrie în cadrul unui proiect şcolar. Cartea lui Alec Greven a devenit bestseller recomandat de ”New York Times”. ”Am observat, la joacă, cum băieţii strică lucrurile şi am văzut şi greşelile pe care le fac. Mulţi băieţi au conversaţii neinspirate cu fetele sau nu pot accepta dacă sînt părăsiţi de ele”, declară Alec. În opinia sa, cheia pentru cîştigarea inimii unei fete este să arăţi că eşti interesat de ce spune aceasta. ”Obiectivul principal este să o laşi să vorbească mult, astfel încît să nu intervii prea des în conversaţie şi să strici lucrurile”, spune el. În cartea sa, Alec sugerează că bărbaţii îşi pot alege şi un model după exemplul căruia să acţioneze. ”Cea mai bună alegere pentru majoritatea băieţilor sînt fetele comune. Trebuie să ţineţi minte că fetele foarte drăguţe sînt lipsite de inimă atunci cînd vine vorba de băieţi”, menţionează Alec.

Băiatul a fost chiar invitat de un post de radio să îşi demonstreze tehnica de conversaţie cu o tînără de 22 de ani din California, Kristina Sorge. Alec a început prin a discuta despre filme foarte cunoscute, pe care amîndoi le-au vizionat, apoi a continuat pe alte teme. Ulterior, băiatul a insistat că e uşor să faci conversaţia să avanseze. ”Dacă eram mai mare, poate aş fi invitat-o în oraş”, spune el. În ceea ce o priveşte pe tînără, aceasta a spus că băiatul stăpîneşte jocul. Sfaturile sînt excelente. Ar trebui, însă, să mai crească 10 ani! Pe lîngă sfaturile despre modul în care trebuie acţionat pentru a face o relaţie să funcţioneze, Alec dă şi idei pentru momentele în care relaţiile nu mai merg la fel de bine. ”Cînd te desparţi, trebuie să spui ceva de genul «nu cred că această relaţie va funcţiona, dar aş vrea să rămînem prieteni»”, consideră el. Celor părăsiţi, Alec le spune că ”viaţa este grea, mergi înainte. Dacă nu poţi să treci peste asta, eşti terminat”.

În pofida faimei sale de guru junior al dragostei, Alec spune că nu are nicio prietenă, în afară de propria mamă. ”Sînt prea tînăr pentru întîlniri şi toate lucrurile astea”, spune el. Alec lucrează deja la mai multe continuări ale cărţii ”How To Talk To Girls” (Cum să vorbeşti cu fetele), dar şi la ”How To Talk To Moms” (Cum să vorbeşti cu mamele), ”How To Talk To Dads” (Cum să vorbeşti cu taţii) şi ”How To Talk To Grandparents” (Cum să vorbeşti cu bunicii).