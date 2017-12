Un băieţel în vârstă de doi ani dintr-un sat izolat din Guineea, care a decedat la 6 decembrie după ce a manifestat simptomele infectării cu Ebola ar fi "pacientul zero" în această epidemie, consideră specialiştii, citaţi de Daily Mail, în ediţia electronică. Băieţelul din satul Meliandou, în provincia Guéckédou, avea febră, scaune negre şi a vomitat timp de patru zile înaintea decesului. După şapte zile a murit şi mama lui, urmată de sora acestuia în vârstă de trei ani, care a început să se simtă rău în ziua de Crăciun şi a decedat înainte de Anul Nou. Provincia Guéckédou este situată la graniţa cu Sierra Leone şi Liberia. Într-o regiune în care graniţele sunt poroase, aceasta a deschis calea virusului Ebola către cele trei naţiuni în care infrastructura medicală este în dificultate. Cercetătorii au descoperit că virusul s-a răspândit în comunităţile invecinate prin intermediul a doi participanţi la funerariile bunicii copilului, care a murit la 1 ianuarie, şi ale moaşei satului, care a decedat la 2 februarie după ce a infectat o rudă ce avea grijă de ea. Dar abia în martie, misterioasa boală a fost identificată ca fiind Ebola şi, la vremea respectivă, zeci de persoane muriseră în opt comunităţi din Guineea şi existau cazuri suspecte în Liberia şi Sierra Leone. La nouă luni de la acest prim caz, descris în The New England Journal of Medicine, epidemia de Ebola din Africa de Vest, care se concentrează în Guineea, Sierra Leone şi Liberia, este cea mai gravă din istorie, cu aproximativ 1.000 de victime până în prezent.