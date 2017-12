Un bărbat a ars de viu într-o baracă

Incendiu devastator izbucnit, joi seară, în Mamaia Sat! Un bărbat a ars de viu, după ce barăcile unei pescării care funcționează în zonă au fost mistuite de flăcări. Victima a fost găsită carbonizată de pompieri... Alarma a fost dată în jurul orei 15.00, când mai multe persoane au sunat la 112 după ce au văzut rotocoalele de fum și limbile de foc ridicându-se din zona dezastrului. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ spun că au fost trimise în ajutor trei autospeciale. Până la sosirea pompierilor, turiștii și angajații teraselor din apropiere au încercat să intervină. „Flăcările au apărut deodată. Cred că depășeau 30 de metri. Am venit imediat aici ca să îi ajut pe băieți. Am înțeles că un turist a ajuns primul în zonă și a salvat un bărbat care se afla în încăperea lipită de baraca de la care a pornit incendiul. Eu i-am ajutat să tragă plasele de pescuit care erau puse la uscat. Din câte am înțeles, pescarii mai obișnuiau să vină aici, să se odihnească“, a declarat unul dintre martori. Angajații pescăriei le-au spus pompierilor că nu au reușit să îl găsească pe colegul lor care avea grijă de barăci...

GĂSIT CARBONIZAT Din păcate, după aproape o oră, cele mai sumbre scenarii s-au adeverit. Militarii au găsit trupul carbonizat al bărbatului în baraca în care se presupune că a izbucnit incendiul. În zonă au fost chemați criminaliștii, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, dar și un procuror. O amplă anchetă a fost pornită pentru elucidarea împrejurărilor exacte în care tragedia a avut loc. Din primele investigații, oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Botoșani. Cadavrul a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. În urma investigațiilor efectuate, pompierii au stabilit că incendiul a pornit după ce paznicul a pus mai multe oale pe foc. Pentru că aragazul era așezat prea aproape de peretele din lemn, flăcările au cuprins construcția.