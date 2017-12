Un bărbat cu permisul suspendat şi în stare de ebrietate a distrus cu maşina o conductă de gaze

Un bărbat din Afumați, care avea permisul suspendat, s-a urcat băut la volan şi a scăpat maşina de sub control, distrugând o conductă de gaze, la Râmnicu Sărat, în urma incidentului fiind înregistrate scurgeri de gaze. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Buzău, Amalia Călugăru, accidentul rutier s-a produs, luni dimineață, în jurul orei 3.00, la intrare în orașul Râmnicu Sărat dinspre județul Vrancea, când un bărbat de 44 de ani, din Afumați, a scăpat mașina de sub control și a intrat într-o conductă de gaze, căreia i-a produs fisuri. Întrucât în urma accidentului s-au înregistrat scurgeri de gaze și pericol de explozie, polițiștii au oprit circulația, în timp ce pompierii au izolat zona, iar angajații de la Distrigaz au oprit furnizarea gazelor în zonă, avaria urmând să fie remediată în cursul zilei de astăzi. Șoferul care a provocat accidentul rutier, aflat în stare de ebrietate, nu s-a supus directivelor polițiștilor, refuzând testul cu aparatul Drager și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, polițiștii au descoperit că bărbatul are permisul suspendat, de asemenea, pentru refuzul de a-i fi recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal, al doilea din cauza aceleiași infracțiuni.