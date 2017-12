Un bărbat necunoscut a împărţit bani în centrul New York-ului

Un bărbat necunoscut, care se prezenta sub numele de Bill Salvatorul, a împărţit bani în centrul New York-ului, în cadrul unei campanii de promovare a unui site de anunţuri. Nu-şi spune numele, îşi ascunde faţa şi a început să împartă bani marţi, în centrul New York-ului. Misteriosul binefăcător îşi spune Bill Salvatorul (Bailout Bill). Miercuri, bărbatul scund stătea în spatele unui ghişeu improvizat în Times Square, oferind bani mai multor sute de persoane, în pofida temperaturii sub zero grade. Gărzi de corp în civil se aflau în interiorul şi în jurul chioşcului pentru a-l proteja. Sub o pancartă pe care scrie Ghişeul de Salvare, ascuns în spatele unor ochelari mari şi negri şi purtînd o şapcă de lînă pe cap, Bill dădea cel puţin cîte 50 de dolari fiecărei persoane, iar uneori chiar mai mult. Ştirea s-a răspîndit cu viteză. Miercuri, oamenii aşteaptau la coadă şi peste cinci ore.

De fapt, Bill nu este în totalitate dezinteresat. El promovează un site de anunţuri, www.bailoutbooth.com şi va distribui, în cîteva zile, 500.000 de dolari în patru oraşe americane. ”În loc să cumpărăm spaţiu publicitar în timpul campionatului Superbowl, ideea a fost să le oferim o şansă oamenilor să primească nişte bani. Cu toţii cunoaştem pe cineva care a fost afectat de criză”, a explicat purtătorul de cuvînt al binefăcătorului, Drew Tybus. Bill vrea să ajute orice om obişnuit, aşa cum Guvernul ajută companiile şi băncile, a adăugat Tybus. Solicitanţii trebuiau, în schimb, să povestească problemele lor unui asistent care mergea pe stradă cu o cameră şi un microfon în mînă.

Miercuri a fost a doua şi ultima zi de prezenţă a Ghişeului de Salvare în New York. Bill va pleca la Washington, Boston şi Philadelphia. ”Bill nu vă poate spune numele lui adevărat. El consideră că este prea riscant. Toată lumea ştie că are bani, deci s-ar putea întîmpla ceva”, a spus Drew Tybus. Iar pe cei care sînt tentaţi să-l agreseze pe Bill, purtătorul de cuvînt îi avertizează: ”Bărbaţii pe care îi vedeţi în interiorul şi în jurul chioşcului sînt gărzi de corp înarmate”.