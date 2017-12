Un bărbat spune că a fost concediat pentru un tatuaj cu numele fostei prietene, ISIS

Un bărbat acuză compania americană Home Depot că l-a concediat din cauza unui tatuaj cu numele fostei sale prietene "ISIS", care coincide cu acronimul folosit de americani referitor la gruparea Stat Islamic, relatează agenţia UPI în pagina electronică. Numele fostei prietene a lui Kirk Soccorsco, care provine de la denumirea unei zeiţe egiptene, este identic cu acronimul folosit de americani pentru a desemna gruparea Stat Islamic (Islamic State of Iraq and Syria), o organizaţie teroristă sunnită care a ocupat teritorii vaste din Irak şi Siria şi a decapitat mai mulţi ostatici occidentali. "Sincer, nu am ştiut până de curând ce însemna acest acronim", a declarat Kirk Soccorsco. În timp ce lucra pentru Home Depot în Patchogue, New York, Soccorsco a auzit acest termen în timpul unei conversaţii şi i-a arătat tatuajul său unui coleg. Compania Home Depot şi o firmă de marketing din Florida care îl plătea pe Soccorsco l-au concediat la scurt timp şi i-au spus să nu mai vină la magazin. Un purtător de cuvânt al Home Depot, Stephen Holmes, a declarat însă că demiterea lui Soccorsco a fost "o problemă personală şi nu s-a bazat doar pe tatuaj". Soccorsco susţine că nu este terorist şi că şi-a făcut tatuajul în urmă cu patru ani, iar între timp s-a despărţit de femeia al cărei nume şi l-a tatuat pe partea interioară a buzei. "Mă simt puţin pierdut. Era o slujbă bine plătită", a declarat bărbatul, care se gândeşte să dea în judecată compania Home Depot.