Un batalion de protestatari din Kiev a fost trimis în estul Ucrainei

14:55:11 / 15 Aprilie 2014

Nu mi-am închipuit că Ucraina e atât de slabă militar!

Mereu am trăit cu impresia că o mare fostă republică sovietică cu 46 milioane de locuitori, fostă putere nucleară, moştenitoarea unor importante stocuri militare sovietice, este o forță militară de băgat în seamă. Greşit. Ucraina a ajuns o țară săracă, prost administrată, cu o armată de recruți prost echipată şi prost plătită, având tehnică militară învechită... Fără niciun fel de exagerare, cei 60.000 de militari pe care îi are România sunt cu mult mai inzestrați şi mai performanți decât cei 120.000 de recruți ucrainieni... Fără să mai punem la socoteală trupele ministerului de interne, jandarmerie, sri, etc. Cum să te duci cu voluntari adunați de pe maidan să restabileşti ordinea in estul țării?! E clar Ucraina e pe făraş...