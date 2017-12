Un bebeluş a murit după ce părinții i-ar fi tratat răceala cu leacuri băbești

Un bebeluş de doar patru luni din Botoşani a murit, la câteva zile după ce a fost botezat,după ce părinții i-ar fi tratat răceala cu leacuri băbești, citite pe Internet, mama micuţului declarând că nu a ajuns la medic din cauza vremii, cu toate că preotul i-a recomandat să ducă bebeluşul la consult.

Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani a fost solicitat în satul Suliţa la un bebeluş de patru luni găsit în stop cardio-respirator, cu urme de arsuri pe piept.

"Am fost solicitați pentru un copil de patru luni, găsit în stop cardio-respirator. S-au inițiat manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, după care a fost declarat decesul. Prezenta o arsură veche de două trei zile, în regiunea anterioară a toracelui, o arsură de gradul 2-3. Mama nu a declarat nimic, spunea că era în trament copilul. Avea o răceală, o viroză”, a declarat Eduard Gurău, medic Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani.

Mama micuţului a declarat că i-a pus acestuia pe piept sare încinsă deoarece era răcit.

"Hârcâia din piept, nu a fost răcit. Nu a strănutat. I-am pus sare pe piept în urmă cu patru zile. Nu era fierbinte. Probabil era mai sensibil”, a spus mama copilului.

Aceasta a adăugat că nu a fost cu copilul la medic în ultima vreme, nici măcar după ce a observat arsura.

"Am crezut că îi trece. Am tot pus apă oxigenată și albastru de metil. Am crezut că se face bine. Și sora mea a făcut așa și-a trecut copilului ei. La al meu a fost un pic mai grav. O singură dată i-am pus sare fierbinte. I-am mai pus comprese”, a spus femeia.

Întrebată de unde a primit astfel de sfaturi, tânăra a răspuns că a citit pe Internet. Totodată, femeia a declarat că nu a ajuns la medicul de familie pentru că vremea din ultimele zile nu i-a permis, deși după botezul care a avut loc sâmbătă, preotul i-ar fi recomandat să meargă cu băiatul la doctor pentru că este răcit.

"Copilul a primit luna asta vaccinul pentru două luni, cu restanță de o lună. Copilul a avut mai multe prezentări la medicul de familie. Copilul a primit rețetă inițial pentru un episod infecțios. În momentul în care copilul a fost perfect sănătos, a fost vaccinat cu vaccinul corespunzător vârstei de două luni. Nu recomand niciun fel de leac băbesc, nu recomand niciun fel de leac de la bătrâni, recomand ca la primele semne de boală să se adreseze medicului de familie”, a declarat dr. Androne Cătălin, medicul de familie al copilului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Femeia a fost audiată, joi, de către polițiști.