Un bolnav de astm rămas pe drumuri a găsit ajutor la Primărie

SUB CERUL LIBER... Zilnic, la sediul Primăriei Constanţa vin să ceară ajutorul zeci de persoane cu diverse probleme. Unele care pot fi rezolvate de reprezentanţii autorităţii locale, altele care nu ţin de intervenţia serviciilor aflate în subordinea administraţiei locale. În cadrul audienţelor susţinute ieri de primarul Radu Mazăre, printre multele cazuri s-a prezentat un bărbat care astăzi împlineşte 54 de ani, Aurelian Ion, şi care, în urmă cu doar câteva ore, fusese externat din spital şi nu avea încotro s-o apuce. Omul a venit la Primărie să-şi spună oful şi să ceară o mână de ajutor. El i-a povestit primarului Mazăre că a rămas pe drumuri încă din vara anului trecut, după ce locuinţa care îi servea drept adăpost, o casă naţionalizată, a fost revendicată de proprietar şi, practic, a fost dat afară din spaţiu. Omul spune că acumulase multe datorii şi cu greu făcea faţă cheltuielilor, mai ales după ce, tot anul trecut, a fost dat afară de la serviciu. Bărbatul suferă de o formă de astm care nu îi mai permite să muncească, motiv pentru care a şi fost internat în spital de mai multe ori. „Doar ce am ieşit din spital şi nu ştiam încotro să mă îndrept. Abia am reuşit să-mi iau o pâine să pun ceva în gură. N-am unde să pun capul acum, n-am unde să mă duc. Nu ştiu ce aş fi făcut dacă nu veneam să cer ajutor la Primărie”, a spus bărbatul cu lacrimi în ochi. Soluţia găsită de Mazăre a fost ca omul să fie găzduit de Asociaţia Fair Play, care sprijină persoanele în nevoie, urmând ca, ulterior, să beneficieze de una dintre locuinţele modulare pe care, în prezent, municipalitatea le construieşte. Primarul i-a promis că îi va oferi şi un ajutor financiar pentru a se putea descurca.

AJUTOR... AŞTEPTAT Aurelian Ion nu este la prima întâlnire cu primarul Mazăre. În urmă cu ceva vreme el a mai cerut ajutorul autorităţilor locale şi, printr-o decizie semnată de primarul Constanţei, Primăria se angaja să îi ofere un sprijin financiar, însă bărbatul nu a mai apucat să intre în posesia ajutorului pentru că a fost internat în spital. Tot atunci, el a făcut demersuri pentru a-şi întocmi dosar ca să poată beneficia de pensie pe caz de boală.