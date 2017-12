Un bolnav îşi acuză medicul diabetolog de delăsare

La Casa Judeţeană de Asigurări a ajuns o plîngere din partea unui bolnav de diabet care susţine că medicul specialist a plecat în concediu fără să-i prescrie medicaţia de care are nevoie. “Bolnavul susţine că medicul specialist i-a spus că pleacă în concediu şi că trebuie să găsească o modalitate de a se descurca cum poate. Am făcut o adresă la medicul coordonator al programului de diabet şi i-am relatat cele întîmplate. Orice medic are dreptul la concediu, dar pacienţii nu trebuie să sufere din acest motiv”, a declarat directorul CJAS, dr. Liviu Mocanu. Pe de altă parte, coordonatorul programului de diabet, dr. Ana–Maria Mateescu susţine că aceasta este singura şi prima plîngere de acest tip. “Cred că este vorba de un pacient care nu a venit la consult atunci cînd i s-a spus. Întotdeauna, cînd plecăm în concediu, ne pregătim pacienţii şi le lăsăm tratamente şi pentru perioada în care sîntem plecaţi. Numărul celor care suferă de diabet este mai mare decît cel al medicilor specialişti, de aceea încercăm să îi tratăm pe toţi în funcţie de programări”, a declarat coordonatorul programului de diabet, dr. Ana-Maria Mateescu.