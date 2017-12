Un bulgar s-a impus în Turul Dobrogei la ciclism

EVADARE CÂŞTIGĂTOARE. A 12-a ediţie a Turului Dobrogei la ciclism, competiţie organizată de Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon, DJST Constanţa şi Ciclism Bilal 2000 Constanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Autogrup şi Poliţia Rutieră şi inclusă în cadrul proiectului pus la punct de CJC şi DJST, „Prezent la sport, absent la doctor”, s-a încheiat ieri, după patru zile spectaculoase, cu numeroase răsturnări de situaţie. Învingătorul s-a decis încă din etapa de sâmbătă, desfăşurată pe distanţa a 110 km, pe traseul Sala Sporturilor - Ovidiu - Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă - Medgidia - Valea Dacilor - Ciocârlia de Sus - Lanurile - Mereni - Topraisar - Moviliţa - Techirghiol - Agigea - Constanţa (AutoGrup). Astfel, liderul clasamentului general, Georgi Giorgiev (Tuşnad Cycling Team) a evadat din pluton şi a câştigat etapa cu un avantaj de peste cinci minute faţă de principalii urmăritori. Bulgarul a fost urmat în ierarhia etapei de Mihai Vrabiev (Dinamo Bucureşti) şi Ştefan Morcov (Mazicon Bucureşti), iar în clasamentul general de Răzvan Jugănaru (Dinamo Bucureşti) şi moldoveanul Alexander Braico (Tuşnad Cycling Team). La juniori, etapa a fost câştigată de Lucian Oprea (Petrolul Ploieşti), urmat de Ştefan Buzea (Petrolul Ploieşti) şi Valentin Pleşa (Petrolul Ploieşti). În aceste condiţii, ultimul a preluat tricoul alb de la Ion Brînzea (Petrolul Ploieşti), pe locul al treilea în clasamentul general fiind Ion Sdrăilă (Torpedo Zărneşti). Etapa finală, desfăşurată ieri, a constat într-un circuit de 70 km, pe traseul Campus Universitar - Bd-ul Aurel Vlaicu - Bd-ul Tomis - Bd-ul Al. Lăpuşneanu - Bd-ul 1 Mai, şi a fost adjudecată de moldoveanul Sergiu Cioban (Tuşnad Cycling Team), urmat de Alexandru Ciocan (Dinamo Bucureşti) şi Ştefan Morcov. Rezultatele din ultima zi nu au schimbat clasamentul general la vârf, a 12-a ediţie a Turului Dobrogei fiind câştigată de Georgi Giorgiev, urmat de Răzvan Jugănaru şi Alexander Braico. La juniori, ziua de ieri a adus şi prima victorie constănţeană, Bogdan Vlas (Ciclism Bilal Constanţa 2000) impunându-se în faţa lui Ion Brînzea şi Valentin Pleşea. Drept urmare, constănţeanul a urcat pe ultima treaptă a podiumului în ierarhia finală, în vârful căreia s-a aflat Pleşea, urmat de Brînzea. În clasamentul la sprint, primul loc a fost ocupat de Szabolcs Sebestyen (Tuşnad Cycling Team), urmat de Heinrich Berger (Mazicon Bucureşti) şi Lucian Oprea (Petrolul Ploieşti). Tot ieri, a avut loc o cursă rezervată amatorilor, câştigată de Marius Nichiforescu, urmat de Alexandru Fircă-Parnia şi Anton Mihai, organizatorii premiind şi cel mai tânăr participant, Cezar Giuglea, în vârstă de 9 ani şi jumătate.

O EDIŢIE REUŞITĂ. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat ieri, în faţa Sălii Sporturilor, fiind oficiată de Petrică Munteanu, preşedintele comisiei de organizare şi reprezentantul principalului organizator, Consiliul Judeţean Constanţa. „S-a încheiat încă o ediţie foarte reuşită a Turului Dobrogei, şi nu este doar impresia mea, ci şi a cicliştilor, dovadă că am ajuns la concurenţă cu Turul României. Am asigurat condiţii foarte bune de desfăşurare şi am dus această întrecere la un nivel înalt de atractivitate”, a declarat Munteanu. „Este un succes foarte important atât pentru mine, cât şi pentru echipă. Totul a fost perfect, am câştigat patru etape şi am făcut o pregătire bună pentru Turul României. Mi-a plăcut la Constanţa, pentru că am avut parte de drumuri bune şi de vreme însorită”, a spus Giorgiev. „Nu mă aşteptam să câştig. Obiectivul meu era să termin pe podium în fiecare etapă”, a mărturisit câştigătorul de la juniori, Pleşea. „A fost ediţie mai bună decât anul trecut, ţinând de media orară înregistrată pe parcursul întrecerii. Satisfacţiile sunt foarte mari, pentru că nu au existat incidente şi totul a ieşit aşa cum ne-am dorit”, a completat Victor Bănescu, preşedintele Ciclism Bilal 2000 Constanţa şi unul dintre organizatori.