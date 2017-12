Un cartier din Constanţa terorizat de hoţi!

Constănţenii care locuiesc pe strada Sălciilor, din cartierul constănţean Km 4-5, au ajuns să trăiască în teroare. Oamenii spun că hoţii nu le mai dau pace şi că îi „vizitează” cu regularitate de mai bine de o lună. Localnicii povestesc că nu mai pot dormi de frică şi nu au cum să se apere de indivizii care dau loviturile înarmaţi cu răngi sau cuţite. Cele mai recente spargeri au avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri. Membrii bandei au intrat în mai multe curţi şi au furat tot ce le-a picat în mână. „În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 3.30, am auzit nişte câini lătrând. Apoi a pornit alarma casei unui vecin. Am ieşit imediat în stradă şi am observat un individ într-o gospodărie. Am intrat după el, m-a zărit şi a luat-o la fugă. L-am urmărit până pe Şoseaua Mangaliei. Fugeam după el pe mijlocul străzii, treceau maşini, dar nimeni nu a oprit. Apoi am văzut un alt suspect, care aştepta la trecerea de pietoni. Când am început să ţipăm, a luat-o şi ăla la fugă. În cele din urmă, au reuşit să scape amândoi, dar am găsit la un colţ de stradă sacii abandonaţi de ei”, a povestit o femeie care locuieşte pe strada Sălciilor. Când au scotocit „bagajele” celor doi indivizi, oamenii au găsit carne, brânză, cabluri, robineţi de butelii, dar şi multe alte mărunţişuri.

MAŞINI DISTRUSE Probabil supăraţi că au fost nevoiţi să plece cu mâna goală, hoţii puşi pe fugă de localnici s-au întors în aceeaşi noapte pentru a-şi lua revanşa. Aceştia au „atacat” două autoturisme şi au şterpelit un casetofon. „La ora 7.00, vecinii m-au anunţat că autoturismul mi-a fost spart. Ei au sunat şi la 112 şi la faţa locului a venit un echipaj de poliţie. Din maşină nu lipsea nimic. Aveam geamul distrus, dar nu au apucat să ia nimic. Au spart, însă, un alt autoturism şi au furat un casetofon. Încă din perioada Crăciunului ne confruntăm cu aceşti hoţi. Operează, iar după două zile se întorc”, a declarat Liliana Badea, una dintre femeile păgubite.

TERORIZAŢI Oamenii spun că hoţii nu le dau pace şi că nu ştiu cum să se mai apere. „Pe 31 decembrie au intrat în locuinţa noastră, în condiţiile în care noi eram acasă. Ne-au furat plasma, telefonul şi alte bunuri. I-am văzut când au ieşit, i-am alergat, însă erau înarmaţi cu răngi. Ţi-e şi frică să intervii... În urmă cu două săptămâni, au spart o locuinţă de pe strada Pandurului şi, pentru că au fost prinşi de proprietar, l-au lovit cu ranga în cap. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă, de o lună ne terorizează. Noapte de noapte stăm la pândă şi nu mai dormim de teama lor”, a mai declarat o femeie care a cerut ca identitatea să-i fie protejată. Poliţiştii spun că au un cerc de suspecţi. „Au fost înregistrate plângerile, iar poliţiştii Secţiei 5 fac cercetări pentru identificarea autorilor, dar şi pentru tragerea lor la răspundere. De asemenea, ca urmare a sesizărilor primite, s-au intensificat patrulările în zonă. În prezent, avem un cerc de suspecţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, scms. Carmen Şerbănescu.