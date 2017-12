Un cerşetor din Roma a scris pe o pancartă că este bulgar, pentru că românii nu primesc bani

Tensiunea dintre români şi italieni s-a mai calmat, dar relaţiile dintre cele două comunităţi sînt departe de a fi amicale. În plus, italienii sînt în continuare sătui de delictele comise de români şi nu arată niciun fel de simpatie acestora. De exemplu, un cerşetor bulgar din Roma a ajuns să îşi scrie naţionalitatea pe o pancartă pe care şi-a pus-o la gît, pentru că italienii nu le dau de pomană românilor. Întîmplarea a fost relatată de cotidianul ”La Repubblica”.

”Dacă cineva crede că sînt român, nu îmi dă de pomană”, afirmă bărbatul, precizînd că astfel, şoferii din zona în care cerşeşte el sînt siguri că el nu are nimic în comun cu românii. Trecătorii şi şoferii îi aruncă din cînd în cînd cîteva monezi, mai interesaţi de pancarta din jurul gîtului decît de cetăţenia bărbatului. Îmbrăcat în pantaloni largi, geacă albastră, cu trei numere mai mare şi cu fes de lînă, bulgarul se apropie discret de ferestrele maşinilor oprite la semafor şi aşteaptă pomană. Pancarta sa este albă, plastifiată şi scrisă la calculator, nu scrisă de mînă şi din carton maro, aşa cum au în general cerşetorii.

Întrebat de ce a ales să scrie că este bulgar şi nu lucruri ca ”Mi-e foame” sau ”Am o familie de întreţinut”, ca toţi cerşetorii, bărbatul răspunde, cu un accent puternic: ”Pentru noi, cei care provenim din aceste zone, este foarte greu acum în Italia şi în special la Roma. Cred că sîntem toţi din România, că sîntem toţi infractori şi ne tratează în consecinţă. Ne spun violatori şi să plecăm acasă. Dar mulţi dintre noi se află aici pentru a căuta un loc de muncă cinstit şi, dacă nu găsesc imedat, cerşesc, aşa cum fac eu. Nu am nimic împotriva românilor, dar trebuie să supravieţuiesc”, a explicat acesta. ”Este trist că cineva trebuie să spună clar ce naţionalitate are pentru a primi de pomană. Sărăcia nu are culoare sau ţară”, a adăugat bărbatul.