Un cetățean moldovan, printre răniții atentatului de la Istanbul

20:23:18 / 02 Ianuarie 2017

Hai mai Dodon, ai scapat ocazia !

Hai mai Dodoane, chiar ai scapt ocazia sa fi chiar tu in clubul mortii ? Igor, Igor, nu lasa viata sa treaca pe langa tine, du-te si te distreaza in cluburi, si nu uita sa fi la locul potrivit si la timpul potrivit. Acum ai ratat ocazia, dar, poate pe viitor sa fi chiar acolo in club, sa dai noroc cu teroristul si sa-l feliciti ca foloseste arma automata Kalasnikov, a voastra, a rusofililor ! Poate data viitoare sa fi acolo, ce zici, ne promiti moldovene rusofil ?