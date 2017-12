Un circuit mai spectaculos pentru Class One Romanian Grand Prix

A doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix, care se va desfăşura în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia, va avea un traseu modificat faţă de anul trecut, organizatorii reuşind să transforme circuitul într-unul extrem de rapid. Directorul de organizare a Class One World Powerboat Championship, italianul Pasquale Sesana, a inspectat, ieri, Lacul Siutghiol, fiind impresionat de lucrările efectuate de Power Marine, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa. Redesenarea circuitului a dus la crearea unor linii drepte mai lungi, astfel încît viteza maximă atinsă de ambarcaţiuni se va ridica la aproximativ 250 km/h. În plus, spectatorii vor beneficia de condiţii mai bune de vizionare, ambarcaţiunile urmînd să treacă la doar 30-40 de metri de mal.

Constanţa se pregăteşte pentru a doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix, una dintre cele mai spectaculoase etape ale Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1 pentru bărcile cu motor. Programat în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, cel mai important eveniment sportiv organizat în România va avea un traseu modificat faţă de anul trecut, organizatorii reuşind să transforme circuitul într-unul extrem de rapid. Eforturile făcute în ultimul an le-au permis oficialilor de la Power Marine să aducă circuitul mult mai aproape de ţărm, spectatorii putînd să urmărească ambarcaţiunile în plină viteză. Decizia organizatorilor a venit după ce directorul de organizare a Class One World Powerboat Championship, italianul Pasquale Sesana, a inspectat, marţi, Lacul Siutghiol, fiind impresionat de lucrările efectuate de Power Marine, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa. “Am început lucrările încă de anul trecut, propunîndu-ne să curăţăm lacul de obstacole, iar acestea vor continua pînă în jurul datei de 20 august. S-au investit cîteva zeci de mii de euro, un efort de care vor beneficia toţi cei care folosesc lacul în scop de agrement. În urma inspecţiei s-a decis că stăm foarte bine la acest capitol, motiv pentru care traseul va fi mutat mult mai aproape de mal. Am scos din apă 12 blocuri de beton de cîte două tone, un altul de cinci tone, numeroşi stîlpi ai unui fost ponton, dar şi gunoaie şi resturi care ar fi pus în pericol buna desfăşurare a competiţiei”, a explicat Alin Vintilă, manager proiect Power Marine. Noua “faţă” a lacului le-a permis organizatorilor să facă o mutare care va creşte spectaculozitatea întrecerii. Astfel, redesenarea circuitului a dus la crearea unor linii drepte mai lungi, astfel încît viteza maximă atinsă se va ridica la aproximativ 250 km/h.

Condiţii mai bune de vizionare a cursei pentru spectatori

“De la start, ambarcaţiunile vor porni cu 80 de kilometri pe oră şi, în doar cîteva secunde, vor ajunge la această viteză extraordinară. Una din liniile drepte va fi pe malul estic al lacului, înspre staţiunea Mamaia, iar ambarcaţiunile vor trece la doar 30-40 de metri de mal. Va fi mult mai incitant pentru spectatori, care vor vedea mai bine ambarcaţiunile şi vor auzi zgomotul produs de motoarele turate la maximum. Ne-am dorit să avem un circuit perfect la a doua ediţie şi am reuşit, ceea ce este extrem de important pentru fanii Class One. De altfel, după succesul de anul trecut, şi-au anunţat prezenţa la Constanţa mulţi iubitori ai acestui sport, din întreaga lume. Proiectul nostru a fost de la început să exportăm imaginea României peste hotare şi să importăm în România acest sport foarte spectaculos. În acest sens, sîntem pe un drum bun şi încercăm să creăm un sistem pentru a aduce cît mai mulţi turişti în perioada competiţiei. De altfel, luăm în calcul posibilitatea ca, anul viitor, Class One Romanian Grand Prix să fie organizat în septembrie, pentru a prelungi sezonul estival”, a adăugat Sesana. Ca şi anul trecut, spectacolul va fi întregit de o caravană a ambarcaţiunilor, acestea urmînd să sosească la Constanţa cu o săptămînă înaintea competiţiei.