Un clujean a cerut BEJ să-l scoată de pe listele electorale

Un clujean a făcut un gest care ar trebui să pună serios pe gânduri actuala clasă politică, fie că sunt la Putere, fie că se află în Opoziţie. El a depus, ieri, la Biroul Electoral Judeţean Cluj şi la Prefectură o cerere prin care doreşte să fie scos de pe listele electorale pentru alegerile parlamentare, motivând că nu se simte reprezentat de aleşii judeţului. \"Nu am întâmpinat nicio problemă să depun cererile. Doar am fost întrebat de două ori dacă doresc să fiu retras din liste, iar când am răspuns afirmativ doamnele s-au mirat şi au zâmbit. Am înţeles de aici că nu s-au mai întâlnit cu o astfel de cerere. Una dintre ele chiar a râs, dar apoi mi-au înregistrat documentele, a mărturisit bărbatul. El spune că cererile sale vizează doar alegerile parlamentare şi nu cele locale sau prezidenţiale şi consideră că „demersul său este cel mai corect în actuala situaţie politică din România”. Mai mult decât atât, a vrut să se asigure şi că nu votează nimeni în locul său. „Cererea depusă reprezintă, din punctul meu de vedere, şi un protest la adresa întregii clase politice din România\", a adăugat clujeanul. (M.D.)