Un cobai numit PD-L

Experienţele din PD-L Constanţa au transformat partidul într-un cobai obosit şi plictisit de toate cele ce i se întîmplă. Un cobai bun la toate. Cînd face tumbe, cînd se dă peste cap, cînd e pus cu burta la pămînt şi obligat să se dividă în mai multe fracţiuni. Într-un registru popesc, pot spune “bisericuţe”. De amar de vreme, PD-L Constanţa figurează pe post de ţintă pentru ofuscaţii din capitală. Au, nu au treabă ca lumea, se reped asupra organizaţiei judeţene, testînd pe răbdarea activiştilor formulele aberante care le trec prin cap. De regulă, îşi bagă nasul atunci cînd se împarte caşcavalul. Cînd spun caşcaval, mă refer la tot ceea ce l-ar putea determina pe corbul din fabulă să plescăie de plăcere. De pildă, posturile cheie care vizează şefia partidului. În astfel de situaţii, domnii de la centru vin cu o tîrlă de protejaţi după ei. Sigur, cei mai mulţi dintre ei sînt recrutaţi din teritoriu. Aşa s-a creat şi fundamentat algoritmul neaveniţilor. La această oră, într-o progresie spectaculoasă, ei domină partidul. Desigur, în detrimentul celor care au pus pe plan local bazele PD-L. La scară teritorială, diverse personaje gen doamna Ridzi reuşesc să tulbure în permanenţă apele. De cîţiva ani încoace, nu s-au limpezit niciodată! Răstoarnă totul cu susul în jos! Experienţele din sînul PD-L Constanţa se desfăşoară după regula picăturii chinezeşti. Rar mi-a fost dat să văd atîta răbdare la cei care pisează partidul în piua pentru bătut apa! Spuneam, deunăzi, că Mircea Banias este atacat din interiorul propriului său partid. Aşa se întîmplă şi cu PD-L Constanţa, şubrezit permanent de buldogii de la centru. În fapt, tot răul pedeliştilor constănţeni se trage de la şefuleţii rătăciţi prin structurile conducerii naţionale. Pentru dumnealor, Constanţa este locul ideal pentru a da cu bîta în baltă. Unii şi-au făcut un obicei în a da cu bîta în baltă… Vin la Constanţa, provoacă deranj, după care, după metoda putinei englezeşti, îşi pun coada pe spinare şi pleacă! De fiecare dată, după un astfel de episod, activiştii locali se căznesc să adune cioburile oalelor sparte. Grea misiune. Mă surprinde seninătatea cu care mahării în cauză aduc mari deservicii acestei formaţiuni politice. În ultimii ani, în laboratoarele proprii şi-au făcut veacul numeroşi alchimişti. Animaţi de diverse idealuri personale sau de grup, au băgat partidul în ceaţă. Ca reacţie la materialele dedicate stării naturale din PD-L Constanţa, diverse voci au evocat, în discuţiile purtate cu mine, numeroasele momente de criză, unele în prelungirea altora, care le-au adus atîtea şi atîtea deservicii. Unii dintre interlocutorii mei au confirmat starea de apatie care a pus stăpînire pe organizaţia judeţeană, catalogînd liniştea din jur ca fiind înşelătoare. Vechii activişti au fost cuprinşi de o oarecare stare de lehamite. Cînd vorbesc despre răul acumulat în partid, nu se sfiesc să dea vina pe mahării sus-puşi! Dacă ne uităm în urmă, domnii în cauză sînt uşor de identificat. Urmele lor adînci s-au impregnat pe covorul roşu al PD-L Constanţa. Primul deranj de mare anvergură poartă pecetea lui Adrian Videanu, care, dîndu-i apă la moară lui Viorel Pană, a inundat întreg partidul. Pe vremea cînd era în PD-L, domnul Duvăz a băgat şi dumnealui de cîteva ori la apă barca partidului. Cu toate că se plînge că are rău de înălţime, Vasile Blaga s-a dat în acelaşi balansoar cu Zanfir Iorguş. Domnul Canacheu a încercat să-şi lege destinul politic de gruparea Stavrositu. În plină criză estivală, anul trecut, în vară, a tulit-o la timp. Despre isprăvile Elenei Udrea în PD-L Constanţa am scris de m-am spetit. Ca recunoaştere a meritelor sale deosebite în viaţa de organizaţie, doamna Udrea are sarcina de a face din nou respiraţie gură la gură filialei judeţene. Atenţie, pedelişti, urmează un nou val de excluderi! Criteriul de bază - vechimea exagerată în partid sau relaţiile subterane cu Dănuţ Moisoiu, confundat adeseori cu Tănase Barde. Domnul Eugen Preda a fost mai discret.