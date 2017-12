Un cocteil miraculos ar putea preveni declanşarea maladiei Alzheimer

Un cocteil miraculos, alcătuit dintr-un medicament contra diabetului şi un pahar de vin roşu, ar putea preveni declanşarea maladiei Alzheimer care afectează milioane de persoane în vârstă, potrivit unui studiu publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. Având un cost zilnic de doar câteva centime, acest cocteil pare să aibă capacitatea de a menţine sănătatea creierului la vârsta a treia, împiedicând, în anumite cazuri, apariţia demenţei şi stopând, în alte cazuri, evoluţia acestei boli, afirmă medicii britanici. Medicamentul este creditat cu numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv cu posibilitatea de a prelungi viaţa, iar cercetătorii de la Universitatea Dundee speră ca descoperirea lor să aducă o rază de speranţă pentru milioane de persoane aflate la vârsta a treia.

Cocteilul miraculos conceput de cercetătorii britanici conţine metformin şi resveratrol. Medicamentul metformin este utilizat pe scară largă, de peste 50 de ani, pentru a controla concentraţia de zahăr din sânge, în cazul pacienţilor suferind de diabet de tipul 2. Potrivit unor studii recente, acest medicament ar avea şi alte proprietăţi benefice, inclusiv capacitatea de a prelungi viaţa. Resveratrolul, unul dintre ingredientele miraculoase din vinul roşu, este şi el considerat un elixir al vieţii, iar potrivit unor studii recente, ar avea capacitatea de a combate eficient numeroase afecţiuni grave, inclusiv cancerul, dar şi efectele negative ale îmbătrânirii. Cercetătorii de la Universitatea Dundee au relevat faptul că metforminul se opune formării dopurilor toxice proteice care se formează în creierul pacienţilor suferind de Alzheimer şi care cauzează distrugerea celulelor cerebrale implicate în mecanismul memoriei. La rândul său, resveratrolul are un efect protector similar, iar atunci când sunt administrate împreună, cele două substanţe au capacitatea de a preveni sau chiar stopa evoluţia maladiei Alzheimer.

Maladia Alzheimer şi alte forme de demenţă afectează peste 800.000 de britanici, iar specialiştii consideră că numărul acestora se va dubla în decursul unei singure generaţii, datorită fenomenului de îmbătrânire a populaţiei.