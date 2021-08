Un colecționar a vândut o pereche de teniși Converse veche de 104 ani

Un colecționar de teniși Converse pe nume Wan Irfayuim Azim Wan Ab Aziz a vândut cea mai prețioasă piesă din colecția sa, o pereche de teniși Converse Non Skid fabricați în anul 1917. Cel care i-a achiziționat a fost un alt colecționar din Pahang, iar scopul vânzării a fost nevoia de bani pe care Wan Irfayuim o avea în această perioadă dificilă cauzată de pandemie.

Compania americană Converse a fost înființată în 1908 și este un brand subsidiar al companiei Nike din 2003. Istoria companiei începe cu Marquis Mills Converse, care a deschis Converse Rubber Shoe Company în Malden, Massachusetts. Compania producea încălțăminte din cauciuc, oferind încălțăminte cu talpă de cauciuc pentru iarnă pentru bărbați, femei și copii. Începând cu 1910, Converse fabrica încălțări zilnic, dar au trebuit să treacă alți 5 ani până când compania a început să fabrice pantofi pentru sport.

În 1917 a fost lansat modelul de teniși Converse All-Star pentru basket. Ulterior, în 1923, jucătorul de basket Charles H. ”Chuck” Taylor a fost angajat ca agent vânzări și ambasador al încălțărilor, promovându-le prin SUA. La un an de la angajarea sa în companie, sugestiile sale în legătură cu design-ul tenișilor Converse All Star au fost adoptate pentru a spori flexibilitatea și susținerea. Ulterior, semnătura lui Chuck Taylor a fost adăugată logo-ulu, iar tenișii au început să fie cunoscuți sub numele de Chuck Taylor All Stars.

Wan Irfayuim Azim Wan Ab Aziz este un colecționar de teniși Converse vintage, iar recent și-a vândut cea mai prețioasă piesă a colecției sale: o pereche de teniși Converse Non Skid fabricați în 1917. Wan Irfayuim Azim, în vârstă de 31 de ani, a postat pe Facebook inteția sa de a vinde acești teniși cu un preț inițial de 40.800 ringgit sau aproximativ 8.220 de euro, iar în mai puțin de 24 de ore, 7 potențiali cumpărători l-au contactat pentru a pune mâna pe perechea de teniși Converse veche de 104 ani.

Wan Irfayuim a declarat că singurul care a acceptat să cumpere tenisii Converse la prețul pe care el îl cerea a fost un bărbat din Pahang, iar Wan a fost de acord să îi mai dea 3 perechi de teniși Converse din 1950, 1960 și 1970 ca și cadou. El spune că postarea sa de pe Facebook s-a viralizat când mai bine de 7.000 de persoane au distribuit-o, iar aproximativ 9.000 de persoane au apreciat-o. Conform spuselor acestuia, mai există o pereche de teniși ca aceștia care este păstrată la Muzeul Converse din Boston.

El spune că tenișii din colecția sa au venit, însă, cu o pereche de pantaloni scurți și niște genunchiere din 1916, care erau, de obicei, purtate de jucători de basket, el intrând în posesia acestora în 2018, de la un cuplu din Statele Unite ale Americii care aveau nevoie foarte mare de bani pentru a își trata copilul bolnav. Aceștia l-ar fi contactat pe Facebook după ce au văzut postările sale legate de istoria tenișilor și pantofilor sport vintage.

Wan spune că nu multe persoane înțeleg pasiunea și interesul colecționarilor pentru obiectele vintage, pentru el fiind mai mult decât o simplă pereche de încălțări, ci o parte din istorie. El speră că noul proprietar va avea grijă de încălțări cât de bine poate. Va folosi banii primiți din urma vânzării tenișilor pentru a trăi o perioadă. El a întâmpinat dificultăți în perioada pandemiei, pierzându-și locul de muncă din Japonia pe care îl avea în industria turismului. Nu s-a putut întoarce în Japonia când Malaysia a implementat măsuri stricte anul trecut pentru a preveni răspândirea virusului Covid-19.

Realizați în primă fază pentru jucătorii de basket, acești teniși Converse erau numiți Non Skid datorită faptului că aveau talpa de cauciuc despre care se zicea că oferă jucătorilor un avânt în plus pe teren. De atunci, tenișii Converse, cunoscuți ca și Chuck Taylor All Stars, au fost în mod constant la modă, iar celebrități și personalități, de la politicieni, actori și cântăreți, dețin cu siguranță cel puțin o pereche de teniși Converse.

Sunt încălțări atemporale ce nu și-au pierdut stilul și popularitatea din momentul în care au fost lansate și până acum. Ba chiar mai mult, au început să fie din ce în ce mai cunsocute la nivel global și au ajuns să aibă fani pe toate continentele. Sunt încălțări foarte confortabile, dar în același timp completează foarte ușor orice ținută. Sunt ușor de mixat și de asortat diverselor ținute. Acum că tehnologia a evoluat, tenișii Converse sunt făcuți cu mult mai mult simț de răspundere, materiale mult mai de calitate și vin în diverse modele, culori și imprimeuri. Preferații sunt cei albi și negri tocmai datorită faptului că pot fi foarte ușor asortați. Prețul lor poate fi puțin mare, însă sunt o investiție bună și de multe ori îi poți întâlni la ofertă.