Un comentator al televiziunii franceze, criticat pentru rasism

Strasbourg s-a impus, miercuri seară, contra lui Reims, în runda 30 din Ligue I, scor 4-0, iar atacantul gazdelor, Nuno Da Costa (28 de ani), autor a două goluri, a fost victima unui atac rasist al comentatorului televiziunii franceze. Jucătorul născut în Insulele Capului Verde a deschis scorul pentru Strasbourg, în prelungirile primei reprize. Comentatorul şi fostul internaţional Daniel Bravo (56 de ani) a spus: "Are cifre bune, şase goluri, cinci pase decisive. Nu-i rău pentru un negru", potrivit dhnet.be. Bravo a fost aspru criticat pe reţelele de socializare pentru cuvintele spune, iar postul TV care a transmis meciul, beIN Sports, a emis un comunicat prin care şi-a prezentat scuzele: "Ne cerem scuze pentru remarca făcută în timpul meciului Strasbourg - Reims, care poate fi considerată şocantă şi care nu corespunde valorilor postului nostru. beIN Sports reaminteşte că luptă împotriva discriminării, a rasismului în particular, şi promovează diversitatea, egalitatea şi respectul în toate transmisiunile sale". După meci, Da Costa s-a fotografiat alături de Bravo şi a spus că îl înţelege pe fostul fotbalist, transmitând şi un mesaj postului de televiziune: "Nu vă faceţi griji, se mai întâmplă, el munceşte din greu. beIN Sports, vă rog să nu mai programaţi meciuri în mijlocul săptămânii!", a spus, pe Twitter, fotbalistul lui Strasbourg. Nuno Da Costa evoluează din 2017 la Strasbourg. În acest sezon, aceta a fost folosit în 32 de jocuri, reuşind şapte goluri şi cinci pase decisive.