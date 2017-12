Un consilier local din Tuzla, găsit incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) se chinuie în continuare să scoată pe bandă rulantă aleşi locali incompatibili. Aşa se face că trei primari de comune din judeţele Sibiu, Teleorman şi Argeş şi un consilier local de la Tuzla, judeţul Constanţa, au fost găsiţi incompatibili de ANI. Agenţia spune că fiecare dintre ei a deţinut concomitent cu funcţia publică şi una executivă - ba de administrator al unei firme, ba o funcţie executivă -, lucru ce defineşte conflictul de interese, conform ANI. Rezumându-ne la cazul de la Tuzla, Agenţia spune că Pîrvu Pîrvu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 mai - 28 decembrie 2009, întrucât a exercitat, simultan, calitatea de consilier local al comunei Tuzla şi funcţia de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Pază - PSI al Primăriei Tuzla, fiind angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului.

UNU SAU DOI? Cam cum ar fi putut să influenţeze Pîrvu Pîrvu deciziile contractuale ale Primăriei şi ce legătură ar putea exista între funcţia de paznic şi cea de consilier? E clar că nu putem răspunde la întrebarea aceasta şi nici ANI nu cred că ar putea spune exact cum interferează cele două funcţii pentru a putea defini incompatibilitatea. „Am fost paznic câteva luni şi apoi am ieşit la pensie. Nu înţeleg de ce s-a luat decizia asta acum, în condiţiile în care, în ultimii patru ani, am tot fost întrebat de ANI care este părerea mea în legătură cu incompatibilitatea. De ce nu ni s-a spus de atunci absolut nimic şi ne trezim acum cu nişte decizii luate politic? În plus, nici nu am luat remuneraţie ca şi consilier în acea perioadă pentru că au fost nişte probleme“, a spus Pîrvu. Mai mult, primarul comunei Tuzla, Constanţa Micu, a explicat că şi alesul local Marin Dode ar fi în aceeaşi situaţie ca Pîrvu, însă decizia privind incompatibilitatea a fost luată doar pentru unul dintre ei. Care ar fi motivele? Nu ştie nimeni. Pentru a vedea dimensiunea campaniei ANI, amintim că jumătate dintre primarii din judeţul Constanţa atacă rând pe rând în instanţă decizii similare prin care au fost declaraţi incompatibili.